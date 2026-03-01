Disney+ met le paquet avec ses nouveautés de mars 2026. Au menu, plus de 30 films et des séries attendues dont l'une des plus importante de l'année pour la plateforme.

Après un mois de février 2026 riche en nouveautés, on aurait pu penser que Disney+ allait lever le pied, mais il n'en est rien. Une fois de plus le géant de la SVOD veut tenir tête à Netflix et toute la concurrence et propose une fois encore au moins un gros film par jour, mais aussi des séries dont l'une des plus attendues de l'année.

Tous les films Disney+ de mars 2026

Ce mois-ci encore, Disney+ va ajouter un film par jour au minimum. Ce sont donc plus d'une trentaine de longs-métrages qui rejoindront le catalogue en mars 2026 et dans le lot, il y a de très gros succès, des blockbusters, de l'animation et une production originale qui va faire plaisir aux fans français. On pourra par exemple noter l'arrivée d'American Psycho, Venom 2, les Kill Bill , les deux premiers Men in Black , ou encore l'excellent film d'animation Elio pour ne citer qu'eux. Un vaste programme qui devrait satisfaire tous les goûts tant il y en a pour tout le monde sur Disney+ ce mois-ci.

1er mars American Psycho

2 mars La Croisade

3 mars Drone

4 mars Un ticket pour l’espace

5 mars Go Fast

6 mars Kill Bill: Volume 1

7 mars Le Chasseur et la Reine des glaces

8 mars Venom 2

9 mars Ella McCay

10 mars Faut pas lui dire

11 mars Essaye-moi

12 mars La Fracture

13 mars Kill Bill Volume 2

14 mars Blanche-Neige et le Chasseur

15 mars MIB 3

16 mars The Tale of Silyan

17 mars Au nom de la terre

18 mars Le Fantôme de Canterville

19 mars Monsieur je-sais-tout

20 mars Tout le monde debout

21 mars Elio

22 mars Men in Black

23 mars Antigang

24 mars Pris de court

25 mars Bécassine !

26 mars Sibyl

27 mars 16 ans ou presque

28 mars 2012

29 mars L’homme idéal

30 mars Victoria

31 mars Crash Test Aglaé



Toutes les séries de mars 2026

Mais c'est surtout du côté des séries que Disney+ va briller en mars 2026. La plateforme signe le retour d'une des séries les plus attendues de l'année : Daredevil Born Again. La saison 2 doit faire le lien entre les derniers évènements et potentiellement la suite du MCU qui s'enchaînera ensuite avec le prochain Spider-Man avant de finir en beauté avec Avengers Doomsday. C'est une année importante pour Disney et Marvel et c'est à Daredevil de lancer les hostilités. La saison 2 se déroulera six mois après les évènements de la saison 1 alors que Fisk prend le pouvoir et que les justiciers sont traqués.

Autre série évènement ce mois-ci et qui va faire plaisir aux fans français, la première saison de la série Lucky Luke. Une production Disney+ qui adapte une fois de plus la célèbre BD. Cette fois c'est Alban Lenoir (Balle Perdue) qui incarne le célèbre cowboy et il devra affronter d'illustres personnages de la franchise comme les Daltons, Calamity Jane ou encore Billy the Kid.