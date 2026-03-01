Disney+ met le paquet avec ses nouveautés de mars 2026. Au menu, plus de 30 films et des séries attendues dont l'une des plus importante de l'année pour la plateforme.
Après un mois de février 2026 riche en nouveautés, on aurait pu penser que Disney+ allait lever le pied, mais il n'en est rien. Une fois de plus le géant de la SVOD veut tenir tête à Netflix et toute la concurrence et propose une fois encore au moins un gros film par jour, mais aussi des séries dont l'une des plus attendues de l'année.
Tous les films Disney+ de mars 2026
Ce mois-ci encore, Disney+ va ajouter un film par jour au minimum. Ce sont donc plus d'une trentaine de longs-métrages qui rejoindront le catalogue en mars 2026 et dans le lot, il y a de très gros succès, des blockbusters, de l'animation et une production originale qui va faire plaisir aux fans français. On pourra par exemple noter l'arrivée d'American Psycho, Venom 2, les Kill Bill , les deux premiers Men in Black , ou encore l'excellent film d'animation Elio pour ne citer qu'eux. Un vaste programme qui devrait satisfaire tous les goûts tant il y en a pour tout le monde sur Disney+ ce mois-ci.
- 1er mars
- American Psycho
- 2 mars
- La Croisade
- 3 mars
- Drone
- 4 mars
- Un ticket pour l’espace
- 5 mars
- Go Fast
- 6 mars
- Kill Bill: Volume 1
- 7 mars
- Le Chasseur et la Reine des glaces
- 8 mars
- Venom 2
- 9 mars
- Ella McCay
- 10 mars
- Faut pas lui dire
- 11 mars
- Essaye-moi
- 12 mars
- La Fracture
- 13 mars
- Kill Bill Volume 2
- 14 mars
- Blanche-Neige et le Chasseur
- 15 mars
- MIB 3
- 16 mars
- The Tale of Silyan
- 17 mars
- Au nom de la terre
- 18 mars
- Le Fantôme de Canterville
- 19 mars
- Monsieur je-sais-tout
- 20 mars
- Tout le monde debout
- 21 mars
- Elio
- 22 mars
- Men in Black
- 23 mars
- Antigang
- 24 mars
- Pris de court
- 25 mars
- Bécassine !
- 26 mars
- Sibyl
- 27 mars
- 16 ans ou presque
- 28 mars
- 2012
- 29 mars
- L’homme idéal
- 30 mars
- Victoria
- 31 mars
- Crash Test Aglaé
Toutes les séries de mars 2026
Mais c'est surtout du côté des séries que Disney+ va briller en mars 2026. La plateforme signe le retour d'une des séries les plus attendues de l'année : Daredevil Born Again. La saison 2 doit faire le lien entre les derniers évènements et potentiellement la suite du MCU qui s'enchaînera ensuite avec le prochain Spider-Man avant de finir en beauté avec Avengers Doomsday. C'est une année importante pour Disney et Marvel et c'est à Daredevil de lancer les hostilités. La saison 2 se déroulera six mois après les évènements de la saison 1 alors que Fisk prend le pouvoir et que les justiciers sont traqués.
Autre série évènement ce mois-ci et qui va faire plaisir aux fans français, la première saison de la série Lucky Luke. Une production Disney+ qui adapte une fois de plus la célèbre BD. Cette fois c'est Alban Lenoir (Balle Perdue) qui incarne le célèbre cowboy et il devra affronter d'illustres personnages de la franchise comme les Daltons, Calamity Jane ou encore Billy the Kid.
- 4 mars
- Family Guy - saison 23
- 6 mars
- Schitt's Creek - integral
- 11 mars
- Solar opposites - saison 6
- 25 mars
- Daredevil Born Again - saison 2
- 31 mars
- The Rookie flic de Los Angeles - saison 7