Le mois de décembre s’annonce joli sur Disney+, avec de grosses sorties très attendues, aussi bien en films qu’en séries. D’ailleurs, une série événement fera son arrivée.

Décembre s’annonce particulièrement chargé sur Disney+. Entre un concert événement, le retour d’une licence adorée du public et plusieurs sorties phares côté Hulu, la plateforme prépare une fin d’année dense, pensée pour accompagner les longues soirées d’hiver.

Les films sur Disney+ en décembre 2025

Le temps fort du mois, c’est évidemment Taylor Swift | The Eras Tour : The Final Show, disponible dès le vendredi 12 décembre. Ce concert final, présenté comme un événement mondial exclusif à Disney+, promet de capturer l’ultime soirée d’une tournée déjà entrée dans l’histoire. Un rendez-vous immanquable pour les Swifties, mais aussi pour tous ceux qui suivent de près la montée en puissance des productions musicales sur la plateforme.

Le même jour sort le documentaire Taylor Swift | The Eras Tour : The End of an Era, qui revient sur l’impact culturel, les coulisses et la dimension historique de cette tournée hors norme. L’ensemble forme un diptyque pensé pour clore un chapitre majeur de la pop moderne.

12/12 Taylor Swift | The Eras Tour : The Final Show (Disney+ Original) Taylor Swift | The Eras Tour : The End of an Era (Disney+ Original)



Les séries en décembre 2025

Côté séries, Disney+ frappera fort avec la saison 2 de Percy Jackson et les Olympiens, diffusée à partir du mercredi 10 décembre. Après une première saison accueillie avec enthousiasme, cette suite est l’un des projets originaux les plus attendus de la plateforme. Les fans espèrent une adaptation toujours plus fidèle et ambitieuse de l’univers mythologique imaginé par Rick Riordan.

En fin de mois, place à l'anime Cat’s Eyes, dont l’épisode 7 de la saison 1 sera disponible dès le vendredi 26 décembre. L’adaptation du manga culte poursuit sa diffusion, mêlant enquête, action et inspirations rétro modernisées pour le public actuel. Comme chaque mois, Les Kardashian seront bien présentes sur Disney+. La saison 7 se poursuit avec un épisode chaque jeudi.

10/12 Percy Jackson et les Olympiens – Saison 2 (Disney+ Original)



26/12 Cat’s Eyes – Saison 1, épisode 7 (Hulu Original)



Source : Disney+