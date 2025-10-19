Le mois de novembre approche à grands pas ! Bien qu'Halloween ne soit pas encore passé, les services de streaming se projettent déjà. Netflix, Prime Video, Apple TV+... Ils listent un à un les futures nouveautés du mois. Disney+ leur emboîte le pas avec un calendrier qui est déjà bien rempli, aussi bien du côté des films que des séries.

Les nouveaux films confirmés sur Disney+ en novembre 2025

C'est un mois prestigieux qui s'annonce. En novembre, Disney+ prévoit de mettre certaines de ses plus grandes célébrités en avant, entre la nouvelle comédie mettant en scène les Jonas Brothers et le film documentaire suivant l'acteur Chris Hemsworth (Thor) pour un voyage solidaire. Mais c'est avec la plongée dans les coulisses de la création d'Avatar 2 que le service de streaming va vous en mettre plein la vue. Qui plus est, celui-ci évoquera déjà De Feu et de Cendres, le troisième volet, avec des images exclusives. Et il y a encore plus à découvrir le mois prochain :

7 NOVEMBRE : De feu et d'eau : la création d'Avatar — film documentaire en deux parties sur La Voie de l'eau et le passage vers le troisième volet de la saga.

14 NOVEMBRE : La Main sur le Berceau — revisite du thriller emblématique de 1992 sur une nounou qui cache un double-jeu. Un Noël chez les Jonas Brothers — comédie de fin d'année avec la fratrie la plus rock'n'roll de l'écurie Disney.

23 NOVEMBRE : Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember — film documentaire National Geographic dans lequel le célèbre acteur voyage pour apporter son soutien à son père diagnostiqué Alzheimer.



Les premières séries garanties sur la plateforme le mois prochain

Vous aurez aussi de quoi faire en matière de séries sur la plateforme de SVOD. Plusieurs téléréalités feront leur retour ou se lanceront, mais c'est surtout vers les fictions à venir le 5 novembre que nous nous tournerons le mois prochain. De fait, cette date marquera la sortie de l'intriguant anime Disney Twisted-Wonderland qui réinvente les contes et surtout leurs méchants dans un style peu commun pour la firme. De plus, c'est également ce jour-là que sortira The Manipulated, une série sud-coréenne sur une vendetta façon Conte de Monte-Cristo qui pourrait aussi rappeler l'iconique Old Boy, la violence viscérale en moins. Découvrez tout ce qui vous attend :

2 NOVEMBRE : Traveling with Snow Man — série documentaire suivant le voyage d'un groupe de musique japonais.

4 NOVEMBRE : All's Fair — téléréalité suivant des avocates spécialisées dans le divorce et intervenant auprès de célébrités.

5 NOVEMBRE : Disney Twisted-Wonderland The Animation | arc Heartslabyul — suite de la saison 1 de l'anime bishonen événement. The Manipulated — série sud-coréenne adaptée du film Fabricated City dans laquelle un homme prépare sa vengeance après avoir été emprisonné suite à un coup monté.

7 NOVEMBRE : The Worst Trip Around the World — téléréalité dans laquelle l'influenceur Juanpa Zurita voyage à vers huit destinations différentes.

13 NOVEMBRE : La Vie secrète des épouses mormones | saison 3 — téléréalité sulfureuse.

14 NOVEMBRE : LEGO Marvel Avengers: Strange Tails | saison 1 — les Avengers LEGO font face à une nouvelle menace... les réseaux sociaux !

26 NOVEMBRE : The Beatles Anthology — version restaurée de la série originelle.

