Disney+ envoie du très lourd pour cette nouvelle journée d’octobre, avec plusieurs programmes très attendus, dont une série déjà adorée par les fans. C'est en plus une saga culte.

La semaine démarre fort sur Disney+. Trois nouvelles séries débarquent aujourd’hui sur la plateforme, et il y en a pour tous les goûts, un anime inspiré des méchants Disney, une nouvelle salve de courts-métrages Star Wars et un documentaire sous haute tension. Tour d’horizon des sorties du jour.

Un anime inspiré des vilains sur Disney+

C’est sans doute la curiosité du moment sur Disney+. Disney Twisted-Wonderland transpose l’univers des célèbres antagonistes de la firme dans un cadre inédit, une prestigieuse école de magie où chaque élève incarne une version stylisée d’un méchant iconique. Maléfique, Hadès, la Reine de Cœur… tous ont droit à leur héritier spirituel.

Adaptée du jeu mobile du même nom, cette série d’animation japonaise mêle esthétique gothique, humour et rivalités d’école. Le premier chapitre, intitulé Episode of Heartslabyul, compte huit épisodes et marque le début d’une aventure prévue pour plusieurs saisons. Une belle alliance entre l’imaginaire Disney et la sensibilité narrative de l’anime japonais.

Du Star Wars pour la route

Les amateurs de sabres laser et d’animation expérimentale seront ravis, le troisième volume de Star Wars: Visions est enfin disponible sur Disney+. Comme les précédents, il s’agit d’une anthologie de courts-métrages réalisés par différents studios d’animation venus du monde entier. Chaque épisode explore la galaxie à sa manière, avec un ton, un graphisme et un message uniques.

Ce nouveau volume promet de pousser encore plus loin la créativité, tout en revisitant certains thèmes chers à la saga : le rapport au pouvoir, la transmission et l’équilibre entre lumière et obscurité. Une manière audacieuse de renouveler Star Wars, loin des codes habituels des films et séries live-action.

Top Guns, la nouvelle génération

Après la fiction, place au réel sur Disney+. Avec Top Guns : La nouvelle génération, Disney+ propose une plongée documentaire au cœur de l’entraînement des pilotes de chasse de la marine américaine. La série suit de jeunes recrues dans un parcours semé d’épreuves physiques, mentales et techniques, où chaque décision peut faire la différence entre l’excellence et l’échec.

Tournée avec un réalisme assez fou, cette production met en lumière la rigueur extrême et la pression constante de ceux qui s’apprêtent à devenir les “as” du ciel. Un programme parfait pour les amateurs de défis humains et de prouesses technologiques.

