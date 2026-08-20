Si les fictions dominent très largement les catalogues de nos services SVOD, Disney+ a d'autres cordes à son arc et a réussi un joli coup avec une série documentaire intéressante sur ses propres coulisses. La plateforme annonce aujourd'hui la saison 2 de Il était une fois les Imagineers, les visionnaires Disney. Après une première saison réussie, il est temps de découvrir de nouveaux secrets.

Disney+ annonce la saison 2 d'une de ses meilleures séries documentaires

Découvrir les coulisses et les secrets de création des plus grandes attractions, des concepts et de ses idées jamais réalisées ou encore des différents problèmes qu'ont dû affronter ceux que l'on appelle les Imagineers. Voilà ce que proposait la première saison de 6 épisodes de la série documentaire toujours disponible sur Disney+. Des heures passées derrière les rideaux, avec les ingénieurs et les créatifs, qui ont passionné les fans à tel point qu'une seconde saison a finalement été commandée, 6 ans après la diffusion de la première saison tout de même.

Quand sortira la saison 2 de Il était une fois les Imagineers, les visionnaires Disney ?

Annoncée lors du D23, la saison 2 de Il était une fois les Imagineers, les visionnaires Disney est désormais en cours de tournage. Quelques extraits ont d'ores et déjà été partagés, mais les infos restent maigres pour le moment. On n'a pas encore de date de sortie définitive par exemple, mais on sait tout de même sur quoi elle va se concentrer. La première saison tournait autour des grandes années de la firme et de son parc à thème. La seconde va plutôt s'intéresser à ce que la firme présente comme étant l'une des périodes les plus ambitieuses de Disney Experiences. On en découvrira davantage sur le processus créatif, notamment en découvrant les prémices de certaines des plus grandes idées de Disney.

Source : D23, annonce officielle