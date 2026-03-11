Disney a toujours été séduit par les adaptations en prise de vue réelle de ses plus gros succès. Les 101 Dalmatiens, La Belle et La Bête, Blanche-Neige en passant par Lilo & Stitch ou encore La Petite Sirène, beaucoup de dessins animés de notre enfance y sont déjà passés. Et ce n'est pas fini puisque la firme serait en train de préparer une série spin-off sur une héroïne inattendue.

Disney+ s'attaque une fois de plus à vos souvenirs d'enfance avec cette nouvelle série

Si elle a brillé dans Peter Pan, on ne s'attendait certainement pas à ce que la Fée Clochette devienne l'héroïne de sa propre série, et pourtant, ce serait bel et bien un projet de Disney+ selon Deadline. Le personnage a bien eu le droit à ses propres aventures après sa première apparition dans le dessin animé Peter Pan, mais jamais en prise de vue réelle. La seule fois où la petite fée est apparue à l'écran, c'était dans l'adaptation live action Peter Pan & Wendy en 2023, elle était alors incarnée par Yara Shahidi (Black-Ish). Pour le moment, nous n'avons aucune date de sortie pour cette nouvelle série sur la Fée Clochette ni même le moindre indice concernant le casting ou encore le synopsis. Si le projet d'une telle adaptation sur Disney+ traîne dans les couloirs depuis longtemps, la production semble n'en être qu'à ses balbutiements.

Bridget Carpenter et Liz Helden . Source des images : IMDB

Disney+ a fait appel à deux grands noms du milieu pour s'occuper de cette adaptation en série : Liz Helden et Bridget Carpenter, également amies de longue date. Carpenter est notamment connue pour son travail sur l'excellente série Dead Like Me et a également travaillé sur d'autres séries renommées comme Parenthood, ou encore Only Murders in the Building. Liza Helden quant à elle a travaillé sur la série Mercy, The Big Leap ou encore Will Trent. Les deux showrunneuses seront désormais à la tête de la nouvelle série sur la Fée Clochette à venir prochainement sur Disney+.

