Disney+ va continuer de surfer sur le succès d'une de ses plus grosses séries du moment, c'est acté. La plateforme vient d'acheter les droits des Chroniques de Kane, des romans du même auteur que Percy Jackson.

Rick Riordan et Disney+, ça commence à devenir une grande histoire. L'auteur de Percy Jackson voit une autre de ses sagas littéraires à succès attirer l'attention de la plateforme de SVOD. Après l'univers des dieux grecs, ce sera bientôt au tour des dieux égyptiens d'avoir droit à leur version live-action avec la production de la série Les Chroniques de Kane.

Disney+ passe à la mythologie égyptienne avec sa prochaine série

Vous pensiez que Rê, Seth, Horus, Osiris et toute la galerie des divinités égyptienne n'étaient que des mythes ? Eh bien il n'en est rien, du moins dans l'histoire des Chroniques de Kane. Cette trilogie née de l'esprit de Rick Riordan et bientôt adaptée par Disney+ déplace cette mythologie aux États-Unis, à notre époque.

En fait, Les Chroniques de Kane se déroule dans le même univers que Percy Jackson, autre saga littéraire de Rick Riordan qui a eu droit à sa refonte par Disney+ après un essai au cinéma. Avec une troisième saga, Les Héros de l'Olympe, elles constituent le Riordanverse. Celui-ci semble donc bien parti pour se décliner entièrement avec l'adaptation des trois romans sur le thème égyptien :

La Pyramide rouge Le Trône de feu L'Ombre du serpent

© Hyperion Books

Le projet de série Les Chroniques de Kane a vraisemblablement été confié à Rick Riordan en personne et la réalisatrice Angela Robinson (The L World, Murder). Pour le moment, c'est à peu près tout ce qu'on en sait. Le contrat d'adaptation viendrait seulement d'être conclu, si bien que cette revisite en live-action va pouvoir entrer en pré-production.

Que raconte Les Chroniques de Kane, la saga bientôt adaptée par Disney+ ?

Rappelant l'histoire de Percy Jackson, celle des Chroniques de Kane s'intéresse à Sadie et Carter, frères et sœurs, qui se découvrent être les descendants de puissants magiciens égyptiens. Alors qu'ils découvrent que le dieu Seth s'est réveillé, prêt à semer le chaos dans le monde moderne, ils se lient respectivement à la déesse Isis et au dieu Horus pour le stopper. C'est donc une nouvelle aventure épique qui promet de voir le jour chez Disney+.

La saga, éditée par Hyperion Books aux États-Unis, qui appartient à Disney Publishing, et chez Albin Michel en France, fait partie des références en matières de littérature jeunesse. Cette annonce fait donc la joie des fans, surtout après l'annulation de la trilogie de films Les Chroniques de Kane qui devait voir le jour chez Netflix. Sur les réseaux sociaux, on peut lire combien cette adaptation compte avec des commentaires comme « Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça représente »1, « Vous avez mon attention »2 ou plus simplement « J'adooore ces livres »3.

Quel est le lien entre Les Chroniques de Kane et Percy Jackson ?

Rick Riordan a pensé le récit de Percy Jackson (et sa suite, Les Héros de l'Olympe) et des Chroniques de Kane comme coïncidents. Il forme ainsi le « Riordanverse », formant un univers étendu. Au départ, les dieux grecs et égyptiens ignorent l'existence des autres panthéons, jusqu'à un certain moment de leurs aventures. Le romancier fait même rencontrer les héros dans trois nouvelles pour des aventures conjointes. Disney+ pourrait également les adapter à l'écran, qui sait ?