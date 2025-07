Les plateformes de streaming vont largement occuper vos soirées de juillet. Entre nouveautés attendues et surprises au programme, les sorties s’enchaînent. Netflix, Prime Video, Apple TV+, HBO Max… il y en a pour tous les goûts. Et du côté de Disney+, la machine ne ralentit pas : une nouvelle salve de films et séries débarque cette semaine, promettant de belles découvertes pour les abonnés.

Tous les nouveaux films du 7 au 13 juillet sur Disney+

Du côté des films, la semaine du 11 juillet marque l’arrivée de deux nouveautés très attendues sur Disney+. Tout d’abord, les cinéphiles pourront découvrir Les Dents de la mer : les secrets d’un film culte, un documentaire signé National Geographic qui revient sur la création du chef-d’œuvre de Steven Spielberg, entre anecdotes de tournage et analyses de son impact sur le cinéma. Plus léger, Zombies 4 : L’aube des vampires viendra satisfaire les fans de la saga musicale pour ados, avec un nouvel opus qui mêle romance, danse et créatures surnaturelles. De quoi combler les amateurs de grand spectacle et les familles en quête de divertissement estival.

11 juillet Les Dents de la mer : les secrets d’un film culte Spielberg.Zombies 4 : L’aube des vampires



De nouvelles séries du 7 au 13 juillet 2025

Côté séries, la semaine est plutôt bien remplie sur Disney+. À partir du 9 juillet, les abonnés pourront retrouver Alice et la Pâtisserie des Merveilles avec une saison 2 pleine de magie et de gâteaux colorés. Le même jour, la série Famille en réparation fait ses débuts, avec une histoire touchante centrée sur un père veuf et ses enfants. Et bien sûr, Les Simpson reviennent en force avec les épisodes 12 à 18 de la saison 36, toujours aussi absurdes et grinçants. Le 10 juillet, place à deux formats très différents : la conclusion de Bienvenue à Wrexham, le docu-série sur le club de foot gallois racheté par Ryan Reynolds, et Suspicious Minds, un thriller léger et élégant dans lequel une voleuse s’infiltre dans un mariage haut de gamme. Un programme varié qui joue sur plusieurs registres sur Disney+.

9 juillet : Alice et la Pâtisserie des Merveilles – Saison 2 Famille en réparation Les Simpson – Saison 36, épisodes 12 à 18



10 juillet : Bienvenue à Wrexham Suspicious Minds



Source : Disney+