Disney+ frappe décidément très fort en ce moment. Et en plus des grosses sorties prévues en avril, on apprend le retour imminent d’une série culte de notre enfance.

Disney+ ne cesse d’agrandir son catalogue, et les sorties d'avril sont d’ailleurs assez folles, avec notamment le retour très attendu d'Andor ou encore l’arrivée du film Deadpool & Wolverine. Parmi les prochaines œuvres à venir, l’une d’elles fait déjà beaucoup parler, même si ce n'est clairement pas pour tout de suite.

Une série de votre enfance sur Disney+

Ainsi, les Power Rangers vont faire leur grand retour. Une toute nouvelle série live-action est en préparation pour Disney+. À la tête du projet, on retrouve Jonathan E. Steinberg et Dan Shotz, déjà connus pour leur travail sur la série à succès Percy Jackson and the Olympians. Les deux créateurs sont en discussions avancées pour écrire, produire et superviser cette nouvelle adaptation. Le projet sera développé avec 20th Century Television, tandis que Hasbro Entertainment assurera la production.

L’objectif est clair : redonner vie aux Power Rangers sur Disney+ en proposant une version moderne, pensée pour un nouveau public. Mais sans oublier les fans de la première heure. Ce projet ne sera pas un simple reboot nostalgique. Il s’agira plutôt d’une réinvention complète de l’univers, avec une nouvelle approche, de nouveaux codes, et sans doute un ton plus contemporain.

Pour rappel, la franchise a vu le jour dans les années 90 avec « Mighty Morphin Power Rangers », une série inspirée du programme japonais Super Sentai. À l’époque, elle mêlait combats de super-héros, robots géants et humour décalé. Depuis, les déclinaisons se sont enchaînées : séries, films, jouets… mais aucune version récente n’a vraiment su relancer l’engouement d’antan. Bref, de la nostalgie sur Disney+.

Un duo de créateurs bien rodés

Ce nouveau projet Disney+ peut compter sur l’expérience solide de Steinberg et Shotz. Leur travail sur Percy Jackson a déjà prouvé leur capacité à moderniser des univers connus, tout en respectant leur essence. Ils ont également signé The Old Man, une série saluée par la critique avec Jeff Bridges.

Leur société de production, Quaker Moving Pictures, est associée à plusieurs projets de Disney+ depuis quelques années. Leur implication ici est donc un gage de qualité. Le ton, l’écriture et la direction artistique devraient être particulièrement soignés.

Source : thewrap