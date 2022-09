Comme chaque mois, la plateforme Disney Plus dévoile ses nouveautés et voici celles d'octobre 2022. Une programmation en mode Halloween avec un film d'horreur Marvel et des classiques déjà disponibles.

Les programmes de septembre 2022 sur Disney+ ont été bercés par le Disney Day et ses nouveautés telles que la série Star Wars Andor, le retour d'un trio de sorcières dans Hocus Pocus 2 ou encore une nouvelle adaptation de Pinocchio par Robert Zemeckis (Retour vers le Futur, Fantômes contre Fantômes...). Pour les ajouts d'octobre 2022, vous allez frissoner. Et non, pas à cause de la future hausse du prix de l'abonnement.

Mickey organise son Halloweenfest avec de l'inédit comme Hocus Pocus 2 (30 septembre) ou des contenus disponibles à l'image d'épisodes spéciaux autour de ce thème pour WandaVision, Glee ou Les Simpsons Horreur. Les Sorcières d'Halloween, Muppets Haunted Mansion, Zombies 1 & 2 ou encore l'excellentissime La Colline a des Yeux d'Alexandre Aja sont aussi sur la plateforme.

Les nouveaux films d'octobre 2022 sur Disney+

Marvel Studios Présente : Werewolf By Night (7 octobre)

Le compositeur talentueux Michael Giacchino (The Batman, Là-Haut, La Planète des Singes : Les Origines...) passe pour la première fois derrière la caméra pour Werewolf By Night. Un projet avec une direction semblable à celle des films de monstres en noir et blanc des années 30/40.

Par une nuit sans lune, une cabale de chasseurs de monstres se rassemble au redoutable Bloodstone Temple après la mort de leur chef. Au cours d’une cérémonie étrange en sa mémoire, les membres de cette organisation secrète participent à une mystérieuse compétition, au péril de leur vie, dans l’espoir de récupérer une relique magique. Cette course au trésor les conduira à affronter un monstre terrifiant.

La folle histoire de Max et Léon (7 octobre)

Mickey et la légende des deux sorcières (7 octobre)

Le secret de la momie 1 (7 octobre)

Grimcutty : l'enfer des réseaux (10 octobre)

Ce qui nous lie (14 octobre)

Rosaline (14 octobre)

Les amateurs (19 octobre)

L'ours (21 octobre)

Deux Frères (21 octobre)

Jacquou le croquant (21 octobre)

Maléfique : Le pouvoir du mal (21 octobre)

Demain est à nous (28 octobre)

Samba (28 octobre)

Terminator : Dark Fate (28 octobre)

Un titre prémonitoire ? Avec Terminator Dark Fate, Tim Miller (Deadpool) a tenté de prolonger un mythe de la science-fiction lancé par James Cameron (Avatar), en vain. Comme les derniers films, le long-métrage n'a clairement pas convaincu face à ses illustres modèles. Certains ont tout de même vu du mieux par rapport à Genisys. Mais il faut dire qu'on partait de tellement bas...

Les séries d'octobre 2022

Un drôle de shérif - saisons 1 à 3 (5 octobre)

Les Simpson- saison 33 (5 octobre)

Vampirina – saison 3 (5 octobre)

The Bear (5 octobre)

Candy : Meurtre au Texas (12 octobre)

Spectacular Spider-man - saison 1 (19 octobre)

Spider-Man : Les nouvelles aventures - saison 1 (19 octobre)

Motherland: Fort Salem – saison 3 (19 octobre)

Damages – saisons 1 à 5 (19 octobre)

The good Doctor – saisons 1 à 4 (26 octobre)

Luz à Osville – saison 2 (26 octobre)

Le mystérieux cercle Bénédict - saison 2 (26 octobre)

Boris (26 octobre)

Les documentaires d'octobre 2022 sur Disney+