Disney+ a enfin dévoilé le calendrier de ses nouveautés pour le mois d'août 2026 et il faut s'attendre à du très lourd aussi bien du côté des films que celui des séries.

Pour le mois d'août 2026, Disney+ nous sort un très gros blockbuster, le très bon Predator Badlands, mais signe aussi le grand retour de Camp Rock, franchise culte pour les jeunes des années 2010. Côté séries, la plateforme nous ajoute une nouvelle saison de Futurama, mais mise aussi sur les Simpson et espère bien créer l'événement avec The Shards, la nouvelle série signée Ryan Murphy. Voici tout ce qui vous attend.

Tous les films d'aout 2026 sur Disney+

C'est LE gros blockbuster du mois, Predator Badlands arrive sur Disney+ après avoir cartonné au cinéma. Réalisé par Dan Trachtenberg, à qui l'on doit déjà l'excellent Prey sur Disney+, Predator Badlands suit Dek, un jeune Predator banni de son clan, qui va s'allier à l'androïde endommagée Thia, incarnée par Elle Fanning, vue dans Margot a des problèmes d'argent récemment sur Apple TV. Les deux acolytes de fortune vont alors se lancer en chasse à travers une planète hostile. Avant d'arriver sur Disney+, le film a cartonné au cinéma au point de devenir le plus gros succès de toute l'histoire de la licence.

Changement de décor enfin avec le second gros film du mois, Camp Rock 3. Le long métrage fait revenir l'une des sagas phares de Disney et marque le retour des Jonas Brothers dans leurs rôles de Connect 3, aux côtés de nouveaux campeurs comme Liamani Segura et Malachi Barton. Il sera toujours question d'amourette de vacances et de rivalité, le tout en chanson bien évidemment.

6 août Predator Badlands

14 août Camp Rock 3

27 août Zootopie 2



Toutes les séries d'aout 2026

The Shards est assurément la série événement du mois sur Disney+. Produite par Ryan Murphy et tirée du roman à succès éponyme de Bret Easton Ellis, The Shards suit une bande de lycéens d'un prestigieux établissement privé de Los Angeles dans les années 80, alors qu'un tueur en série commet des meurtres atroces et traque les adolescents. Autre évènement du mois côté série sur Disney+, la saison 3 de Waverly Place Les Nouveaux Sorciers. La série va se conclure en beauté et à l'occasion, Selena Gomez passera même derrière la caméra en tant que réalisatrice pour l'épisode d'ouverture. Elle y reprendra également son rôle d'Alex Russo aux côtés de David Henrie. Ce sera ensuite la fin de cette série culte ayant révélé notamment Selena Gomez il y a déjà vingt ans.