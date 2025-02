Ça y est ! Disney+ accueille un film non seulement très attendu, mais aussi au succès planétaire. C'est disponible dès maintenant sur la plateforme de SVOD.

Les nouveautés du mois de février continuent d'enrichir les catalogues des plateformes de SVOD. Netflix a par exemple accueilli un vrai chef-d'œuvre de l'animation cette semaine, tandis que Prime Video voyait le retour d'une de ses meilleures séries. Quant à Disney Plus, beaucoup attendaient enfin d'y retrouver la suite d'un des plus gros cartons de tous les temps au box-office. C'est aujourd'hui qu'elle arrive, foncez le regarder.

Un des plus gros films de tous les temps sur Disney+

S'il y a une nouveauté qui doit éclipser toutes les autres en février sur Disney+, c'est plus bien celle-ci. Dès aujourd'hui, vous pouvez retrouver Avatar 2 La Voie de l'eau sur la plateforme de SVOD. Préparez le pop-corn, car ce sont 3h12 de film qui vous attendent pour une plongée en immersion chez les Na'vis.

Après un premier opus qui nous faisait découvrir le monde fabuleux de Pandora, Disney+ nous invite à partir à la découverte de ses peuples grâce à Avatar 2. Le film suit à nouveau l'histoire de Jake Sully, toujours incarné par Sam Worthington. Mais, comme vous le savez, il a dit adieu à son enveloppe humaine pour vivre pleinement sa vie de Na'vi. Ainsi, il a fondé une famille avec Neytiri (Zoe Saldaña) et tente de préserver son nouveau peuple de la menace extérieure.

Toutefois, un événement dramatique va pousser Jake et les siens à quitter le clan pour demander asile chez leurs voisins, les Metkayina. Comment lui et sa famille vont-ils parvenir à se faire accepter de cette tribu dont les coutumes divergent de tout ce qu'ils connaissaient à présent ? Cet exil sera-t-il suffisant pour protéger les Na'vis de l'armée humaine ? En cinquante nuances de bleu, James Cameron propose un nouveau récit à la découverte de l'autre et à la découverte de soi. Avatar 2 La Voie de l'eau, c'est disponible dès maintenant sur Disney+.