Disney+ va s’attaquer au jeu vidéo en adaptant l’un des titres les plus marquants et les mieux notés de l’année 2025. Les fans devraient évidemment apprécier la nouvelle. Il reste maintenant à voir comment le tout sera mis en scène.

Kojima Productions élargit encore son univers. Le studio a annoncé Death Stranding Isolations, une série animée en préparation chez E&H production. Elle sortira en exclusivité sur Disney+ en 2027. Une nouvelle étape importante pour une licence déjà connue pour son ambiance unique et ses thèmes centrés sur les liens humains.

Disney+ s'attaque à cette grosse licence

La série Disney+ ne reprend pas l’intrigue du jeu. Elle raconte une histoire inédite, centrée sur un jeune homme et une jeune femme qui tentent de survivre dans un monde dévasté. Ce phénomène étrange, où les morts entrent en contact avec les vivants, provoque des explosions capables de raser des régions entières.

Dans ce décor post-apocalyptique, l’humanité vit isolée, coupée les uns des autres. Et c’est justement là que la série veut proposer un autre regard. Plutôt que de suivre Sam Bridges, elle montre comment d’autres personnages vivent cette rupture. Chacun tente de garder un lien avec le monde, ou au contraire, de s’en détacher totalement dans cette série Disney+.

Plusieurs destins qui se croisent

Pour raconter cette nouvelle facette de l’univers, Isolations dans Disney+ multiplie les points de vue. On suit un vieil homme persuadé d’avoir trouvé un salut alternatif. Une femme guerrière rêvant de reconstruire un monde basé sur le conflit. Un garçon animé par une rancœur profonde contre Bridges. Et une jeune fille qui préfère la solitude à tout le reste.

Ces récits se déroulent quelque part en Amérique du Nord, au moment même où Sam traverse le continent dans le jeu. Petit à petit, les trajectoires s’entremêlent. Et une nouvelle menace se profile, annonçant un autre bouleversement majeur dans ce monde déjà brisé.

Visuellement, la série adopte un style d’animation entièrement dessiné à la main. Le rendu se veut à la fois subtil et audacieux, avec une attention particulière aux émotions et à la mise en scène. L’objectif est clair. Retranscrire l’atmosphère du jeu tout en apportant une identité propre à ce nouveau format.

Source : Disney+