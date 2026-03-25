Disney a réussi à redorer le blason du MCU d'une bien belle manière avec Thunderbolts, un carton au cinéma, et la série Wonder Man disponible sur Disney+. Mais on peut également mentionner Daredevil qui a signé le retour en force de Charlie Cox dans le costume du célèbre justicier aveugle. Et justement, c'est bien le diable de Hell's Kitchen qui revient dès aujourd'hui.

La nouvelle saison de ce gros succès de Disney+ est dispo

Daredevil Born Again a réussi son comeback après avoir donné de sa personne durant 3 saisons sur Netflix, c'est finalement sur Disney+ que la série est revenue à la vie. Désormais, elle est plus que jamais connectée au MCU et devrait même avoir une importance significative sur la suite puisque l'on sait que le Punisher (Jon Bernthal) est confirmé au casting de Spider-Man Brand New Day où il devrait avoir une place de choix. Mais pour l'heure, il va déjà falloir voir comment il s'en sort dans Daredevil puisqu'aux dernières nouvelles, le justicier était en bien mauvaise posture.

Aujourd'hui, la saison 2 de Daredevil Born Again arrive sur Disney+ et elle promet du très lourd. Fisk tient New York dans le creux de sa main tandis que Matt Murdock, alias Daredevil, continue de lutter coûte que coûte, malgré la chasse aux justiciers proclamée par le maire lui-même. Les premiers retours sur cette seconde saison sont en tout cas très bons pour la plupart. Beaucoup de critiques s'accordent à dire que la première moitié a du mal à démarrer mais pose une atmosphère des plus plaisantes avant d'exploser avec une seconde partie nettement au-dessus du lot. Cette nouvelle saison sera aussi l'occasion de revoir certains visages familiers comme Jessica Jones qui fera son grand retour sur Disney+ elle aussi.

Bande-annonce de Daredevil Born Again saison 2 sur Disney+

Source : Disney+