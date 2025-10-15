Le jeu de cartes Disney Lorcana va bientôt agrandir la famille avec de nouveaux arrivants, dont une licence culte particulièrement appréciée des fans.

Après des mois d’attente, c’est officiel, Toy Story rejoint enfin Disney Lorcana. Le célèbre jeu de cartes signé Ravensburger continue d’étoffer son univers, et cette fois, ce sont les jouets de Pixar qui entrent en scène. Une nouvelle qui ravit les fans, d’autant que d’autres héros du studio sont déjà annoncés pour les prochaines extensions.

Du nouveau contenu qui fait plaisir pour Disney Lorcana

L’éditeur allemand a récemment levé le voile sur ses futurs contenus, dont le très attendu Contrées Inconnues (Wilds Unknown), prévu pour le deuxième trimestre 2026. Ce set marquera la toute première apparition des personnages de Toy Story dans le jeu. On y retrouvera Woody et Buzz l’Éclair, revisités dans un style unique inspiré d’une jungle luxuriante.

Petite surprise : Sid, l’enfant terrible du premier film, sera aussi de la partie dans Disney Lorcana. De quoi laisser imaginer que d’autres personnages emblématiques suivront. Les fans espèrent déjà voir Bo Peep, Rex, Hamm, Zigzag ou encore Mr. et Mrs. Patate débarquer dans de futures extensions.

Pixar prend enfin sa place

Cette arrivée ne sera pas un simple coup d’essai. Ravensburger confirme que Toy Story n’est que le début d’une nouvelle vague de contenus centrés sur Pixar. D’autres films du studio devraient bientôt faire leur entrée dans Lorcana, à commencer par Alerte Rouge avec Mei, la jeune héroïne du film, mais aussi Vice-Versa, Soul et Élémentaire. Autant dire que les possibilités sont immenses pour les collectionneurs et les fans de Disney modernes.

En attendant, c’est l’extension Lueurs dans les profondeurs qui arrivera la première, dès le 14 novembre 2025. Celle-ci introduira les Gargoyles, ainsi que de nouvelles cartes enchantées. Selon Elaine Chase, responsable du studio Lorcana, ce set « marque le début d’un nouvel arc narratif » et offrira aux joueurs de quoi « créer des decks plus variés et plus personnels ».

L’année prochaine s’annonce particulièrement dense pour Disney Lorcana. Après Lueurs dans les profondeurs en novembre, le set Winterspell (sans titre français pour le moment) sortira le 20 février 2026, suivi de Contrées Inconnues! quelques mois plus tard. Trois extensions en moins de six mois, un rythme qui montre bien à quel point Ravensburger veut faire vivre sa licence.

Source : Lorcana France