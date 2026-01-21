Disney+ continue son opération séduction du mois de janvier en ajoutant un nouveau film par jour sur son catalogue. Aujourd'hui, c'est Arthur et les Minimoys 3 : La Guerre des deux mondes qui débarque. Le film de Luc Besson partage l'affiche avec une série culte pour beaucoup, qui revient aujourd'hui avec une saison 2 ultra attendue par les fans.

Une nouvelle saison de dispo sur Disney+ pour cette série culte

Faire revenir d'anciennes séries sur le devant de la scène, c'est devenu une grande mode. Après les remakes de films et de jeux vidéo, de plus en plus de séries reviennent d'entre les morts, même après de très longues années d'absence. On pense notamment à Malcolm, Buffy contre les Vampires ou encore Scrubs. En 2024, Disney+ donnait une seconde vie à Waverly Place avec une suite moderne, Waverly Place : Les nouveaux sorciers. La série faisait ainsi revenir une partie du casting original, accompagnée d'un peu de sang frais pour nous plonger une fois encore dans le quotidien d'une famille de sorciers avec humour et tendresse.

Visiblement, ce revival a rencontré le succès puisque Disney+ a décidé de rempiler pour une saison 2 qui débarque dès ce 21 janvier 2026 sur Disney+. Une saison 2 très attendue par les fans et qui marquera le grand retour d'une des figures marquantes de la franchise, Selena Gomez, qui incarnait Alex Russo dans la série originale de Disney Channel. L'hyper star était déjà venue pour passer une tête lors de la première saison et l'on ne sait pas encore s'il s'agira d'un rôle régulier ou d'un simple passage également pour cette saison 2. Toujours est-il que le reste du casting reste quant à lui identique dans les grandes lignes. On retrouvera donc David Henrie (Justin), Janice LeAnn Brown (Billie), Mimi Gianopulos (Giada) ou encore Max Matenko (Milo).

