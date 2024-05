On arrive lentement mais sûrement en période estivale et les plateformes SVOD mettent le paquet pour garnir leur catalogue avant les beaux jours. Disney+, Prime Video, Netflix et très prochainement Max, font le plein de nouveautés pour ce mois de juin 2024. Et du côté de Disney+, on va avoir droit à une série événement qui a su créer une attente monstrueuse.

Toutes les séries Disney+ de juin 2024

Du côté des séries, outre la suite de ce qui tourne déjà comme Doctor Who qui aura droit à de nouveaux épisodes, c’est Star Wars qui va briller. Annoncée il y a quelques temps, la série The Acolyte débarque dès le début du mois de juin et se poursuivra chaque semaine à raison d’un épisode hebdomadaire. Une série ultra attendue par les fans, mais même plus que ça puisqu’elle a su créer l’événement même chez les plus réfractaires. Et pour cause, les bandes-annonces vendent pas mal de rêve avec un casting 5 étoiles mais surtout une période de l’univers Star Wars totalement sous-exploitée. Le curseur curiosité est à son maximum !

5 juin

The Acolyte -saison 1 - une nouvelle série Star Wars qui compte bien créer l'évènement

7 juin

Becoming Karl Lagerfeld - saison 1 - une série qui retrace la vie de Karl Lagerfeld

- une série qui retrace la vie de Karl Lagerfeld Queenie

12 juin

Bienvenue à Wrexham - saison 3

Abbott Elementary – saison 3 - sitcom

14 juin

HPI : Haut Potentiel Intellectuel - saison 4

19 juin

Sur les ailes de la chance - série dramatique

- série dramatique SuperChatons - série d’animation

- série d’animation Incroyables migrations - série documentaire

- série documentaire FX’s Pose - saison 1 à 3 - série dramatique

26 juin

The Bear - saison 3

Mercato - saison 1 - série policère

27 juin

Lucrecia : Un meurtre à Madrid - série documentaire

Les films du mois de juin 2024

Côté film, Disney+ mise sur du solide, du très solide même. La plateforme accueillera un très bon film, Cruella, portée par la sublime et talentueuse Emma Stone. Un long métrage centré sur l'une des méchantes les plus emblématiques de Disney. A cela s'ajoutera un documentaire qui se concentrera sur la carrière de Diane von Furstenberg, véritable star iconique de la mode. Mais c'est surtout l'arrivée très remarqué d'un film absolument culte que l'on notera dans l'agenda, le superbe L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, un film totalement incarné par Robert Redford. En revanche, ce sera tout. Des sorties un peu maigres

25 juin

Diane von Furstenberg : impératrice de la mode - un documentaire sur la célèbre reine de la mode

28 juin