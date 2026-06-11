Disney n'en finit plus de nous sortir des remakes de ses meilleurs dessins animés pour en faire des films d'animation réaliste, à l'instar du Roi Lion, ou des films en live action. Après La Petite Sirène, Blanche-Neige et les Sept Nains, Les 101 Dalmatiens ou encore tout récemment Lilo & Stitch, le géant du divertissement se prépare à en sortir un nouveau, l'ultime bande-annonce vient de tomber et l'on est encore très partagé.

Le prochain gros film Disney se montre et ça divise

S'il n'y a pas d'extra-terrestre comme Lilo & Stitch, la prochaine adaptation en prises de vue réelles de Disney partagera tout de même des paysages paradisiaques à couper le souffle. Vous l'avez compris, Vaiana, la légende du bout du monde sera le prochain film de Disney. Et ce n'est pas une surprise puisqu'on le sait depuis un moment et que l'on a déjà eu le droit à quelques images. Le long-métrage a toutefois partagé son ultime bande-annonce, longue de plusieurs minutes, où l'on peut apercevoir tout le casting principal de long en large. Voir Dwayne Johnson en cosplay ça n'a pas de prix, croyez nous sur parole.

Dans cette nouvelle adaptation de Disney, le catcheur le plus prolifique du cinéma incarnera ce cher Maui, dieu vaniteux au possible qui accompagnera la jeune Vaiana, interprétée ici par Catherine Laga'aia. L'adolescente cherche en effet à prouver à tous qu'elle a l'étoffe d'une exploratrice en naviguant à travers le vaste océan, et finira par tomber sur le demi-dieu. Ensemble, il se lanceront dans une quête qui ne sera pas de tout repos.

Une licence ultra lucrative adaptée en film

Vaiana est l'une des licences les plus lucratives de Disney si bien que Vaiana 2 a même franchis la barre du milliard de dollars de recette au box officie, tandis que le premier avoisine les 650 millions. Un succès colossal donc. Mais pour ce qui est de cette adaptation en live action, les fans restent divisés. Disney semble avoir mis les moyens avec un casting prometteur et de bons effets visuels, mais beaucoup ont du mal notamment avec Dwayne Johnson que l'on penserait en cosplay. Mais donnons-lui le bénéfice du doute, l'acteur est connu pour ses rôles d'action, mais verse aussi dans la comédie depuis toujours et ne manque clairement pas d'autodérision. Vaiana, la légende du bout du monde est attendu au cinéma le 8 juillet prochain. Entre Vaiana, Toy Story 5, Mandalorian et Grogu et les films Marvel, Disney pourrait bien signer une année record au cinéma.