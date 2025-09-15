Suite à l’annonce de la prochaine extension du jeu, les créateurs de Disney Dreamlight Valley nous donnent rendez-vous pour un nouveau showcase riche en révélations.

Pour les fans de Disney Dreamlight Valley, c’était assurément l’annonce à ne pas manquer en cette période de rentrée : celle du prochain DLC à venir pour le titre de Gameloft. En effet, après avoir multiplié les mises à jour gratuites au cours des derniers mois, le jeu se prépare désormais à accueillir sa troisième extension post-lancement, « Wishblossom Ranch », qui introduira notamment des biomes inédits, des personnages supplémentaires ainsi qu’une nouvelle façon d’explorer la vallée. Autant de nouveautés que l’on découvrira très bientôt plus en détails.

Disney Dreamlight Valley a de grandes annonces à faire

Et pour cause, après avoir dévoilé les premières images de « Wishblossom Ranch » au début du mois, les créateurs de Disney Dreamlight Valley nous donnent désormais rendez-vous dès aujourd’hui pour une présentation plus étendue de tout ce que nous réserve ce futur DLC. « Plus de chevaux, plus de personnages, plus de biomes seront révélés dans notre showcase du 15 octobre. », annonce alors le studio sur ses réseaux sociaux. Il promet par ailleurs que la conférence « en vaudra vraiment la peine » pour tous les fans du jeu.

Pour rappel, « Wishblossom Ranch » amènera les joueurs à arpenter trois nouveaux biomes nichés au cœur des montagnes, parmi lesquels notamment les Alpes de l’Espérance, dont les premières images ont été dévoilées il y a maintenant deux semaines. Blanche-Neige, Clochette (Peter Pan) et Maximus (Raiponce) ont également été annoncés comme nouveaux compagnons pour l’occasion. En sachant que ce séjour au Ranch de Florespérance promet déjà bien d’autres arrivées au casting de Disney Dreamlight Valley.

Il sera plus particulièrement question de plusieurs chevaux emblématiques de l’univers Disney, qui accompagneront alors l’introduction de l’équitation en guise de nouvelle fonctionnalité. De quoi « changer votre façon de voyager et d’accomplir de nombreuses activités dans votre vallée. », promet Gameloft, qui mentionne aussi l’arrivée d’un cheval entièrement personnalisable pour l’occasion. « Et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg », assure le studio. Il nous réserve donc bien d’autres surprises à découvrir plus tard dans la journée.

Le dernier événement en date touche à sa fin

D’ici là, n’oubliez pas qu’il ne vous reste plus qu’une seule journée pour profiter de l’événement Memory Mania, qui prendra fin dès demain. Célébrant l’arrivée de l’univers de Vice Versa dans Disney Dreamlight Valley, il permet notamment d’obtenir de nombreuses récompenses en arpentant les différents royaumes, qui regorgent d’objets appartenant à l’héroïne du film. Plus d’informations à ce sujet se trouvent dans notre article dédié, qui revient sur leur emplacement dans le jeu et surtout sur les récompenses auxquelles ils donnent accès.

Source : Gameloft