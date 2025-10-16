Tandis que Disney Dreamlight Valley marquait récemment à sa manière le début de la saison d'automne avec notamment des contenus gratuits en lien avec Halloween, le titre de Gameloft donnait également rendez-vous aux fans hier pour un stream de présentation de sa feuille de route pour cette année et celle à venir. Au programme : l'annonce d'une extension majeure avec plein de nouveautés et personnages très attendus des fans, et encore un tas de contenus gratuits à venir. On récapitule tout ça.

Disney Dreamlight Valley au galop pour sa prochaine extension

Commençons d'abord par la plus grosse annonce du dernier stream de présentation de Disney Dreamlight Valley : sa prochaine extension majeure. Elle s'intitule donc Le Ranch de Florespérance et arrivera le 19 novembre 2025. Comme promis, elle ajoutera principalement des montures et un ranch personnalisable à restaurer pour pouvoir les bichonner. Vous pourrez monter à cheval dans toute la vallée pour vous déplacer plus rapidement, ou encore les personnaliser et choisir plusieurs montures épiques issues des différents films Disney, dont trois seront disponibles dès le lancement. Parmi elles, Khan (Mulan), Maximus (Raiponce) et Pégase (Hercule). Il existe également une monture spéciale, Sven (La Reine des Neiges), mais vous devrez obtenir via la version Deluxe de l'extension.

Outre les montures, de nouveaux biomes et de nouveaux compagnons animaux rejoindront Disney Dreamlight Valley, comme des oies, des mouffettes costumées et des abeilles douces. La vallée accueillera enfin une multitude de personnages tant attendus. Parmi eux, la toute première princesse Blanche-Neige, Cruella d'Enfer, la méchante des 101 Dalmatiens, la Fée Clochette de Peter Pan et Tigrou, premier personnage de Winnie l'ourson à enfin rejoindre le jeu.

Une feuille de route chargée en nouveaux contenus gratuits attendus

En plus de sa nouvelle extension majeure, Disney Dreamlight Valley a annoncé plusieurs mises à jour gratuites pour le jeu pour la fin de l'année 2025 et la suivante. Lors du Bal d'Hiver à venir le 10 décembre 2025, un nouveau personnage rejoindra notamment le jeu : Cendrillon, l'une des princesses les plus emblématiques de tous les temps, qui bénéficiera de son propre scénario inédit et de quêtes d'amitié à débloquer. Le stream de présentation d'hier suggère également que des personnages de la Belle et le Clochard, Pocahontas et Hercule rejoindront Disney Dreamlight Valley grâce à trois mises à jour gratuites courant 2026. La Belle et le Clochard arriveraient ainsi en premier début 2026, suivis par Pocahontas au printemps 2026 et enfin Hercule fermerait la marche à partir de l'été 2026.

Source : Disney Dreamlight Valley sur YouTube