Disney Dreamlight Valley reçoit aujourd'hui une énorme mise à jour gratuite deux mois après la précédente de même envergure, avec en prime une très belle surprise.

Cela fait en effet près de deux mois se sont écoulés depuis la dernière mise à jour de Disney Dreamlight Valley en lien avec la Belle et le Clochard, et voici donc qu'arrive aujourd'hui « Murmures du vent », une mise à jour gratuite qui propose de nombreux nouveaux contenus pour les fans, en plus d'apporter évidemment de nombreux correctifs pour peaufiner l'expérience.

De nouveaux murmures soufflent dans Disney Dreamlight Valley

La principale nouveauté de la mise à jour « Murmures du Vent » est sans aucun doute l'arrivée de Pocahontas dans Disney Dreamlight Valley. Contrairement aux mises à jour précédentes qui introduisaient deux personnages. Autre changement intéressant : la façon de la rencontrer. Au lieu de débloquer un nouveau royaume, les joueurs devront se rendre dans un nouveau lieu pour trouver Pocahontas. Cela signifie également qu'il n'est pas nécessaire de dépenser de Lumière onirique pour la débloquer, ce qui simplifie les choses et la rend accessible de manière plus ludique.

Comme pour les autres personnages, les joueurs de Disney Dreamlight Valley devront accomplir une quête (ou probablement plusieurs) pour débloquer Pocahontas comme résidente permanente de la vallée. Une fois débloquée, vous pourrez développer votre amitié avec elle et accomplir ses quêtes d'amitié.

Avec Pocahontas, l'énorme mise à jour gratuite Murmures du Vent de Disney Dreamlight Valley introduit deux nouveaux compagnons : Meeko et Percy. De plus, un nouveau bâtiment fait son apparition : la Grande Exposition d’Olaf. Fonctionnant comme un musée, il permet aux joueurs d’exposer les objets qu’ils ont collectionnés durant leurs aventures dans la Vallée.

Enfin, un nouveau Chemin des Étoiles, intitulé Les Éléments de la Nature, propose également de nouvelles missions et récompenses. En parlant du Chemin des Étoiles, celui-ci reçoit également une nouvelle fonctionnalité dans cette mise à jour de Disney Dreamlight Valley : la chambre forte. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de gagner une sélection de récompenses des derniers Chemins des Étoiles en accomplissant vos tâches quotidiennes. Ces objets seront également disponibles avec les nouveautés, vous permettant ainsi de progresser et d'obtenir davantage de récompenses à chaque étape franchie.

Source : Site officiel de DDV