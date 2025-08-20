La vallée enchantée de Disney Dreamlight Valley reçoit aujourd'hui une mise à jour que beaucoup attendaient depuis longtemps. Un tas de nouveautés est disponible !

Gameloft vous embarque dans un monde qui vit au rythme des personnages les plus emblématiques de la galaxie Disney ! Entre jeu-service et cozy game, Dreamlight Valley vous offre l'opportunité de vivre une vie paisible ponctuées de quêtes qui viennent rythmer votre quotidien. À ce titre, chaque nouvelle mise à jour est attendue de la communauté et la nouvelle va avoir de quoi plaire.

Beaucoup d'émotions dans Disney Dreamlight Valley

La particularité de Disney Dreamlight Valley est d'intégrer régulièrement du nouveau contenu via les patchs. Ainsi, plus que des correctifs, ces derniers sont généralement l'occasion de découvrir de nouveaux personnages et mondes à parcourir. C'est effectivement le cas avec la mise à jour de ce 20 août 2025, intitulée « Emotional Rescue ».

Vous l'aurez sans doute deviné avec le titre et les derniers teasings : cette nouvelle mise à jour pour Disney Dreamlight Valley vous fait pénétrer dans le royaume de Vice Versa ! Pour l'occasion, vous devenez un véritable ouvrier du Cortex. Travaillez avec Joie et Tristesse pour réparer la console de contrôle émotionnel de Riley, l'héroïne des films. Un mini-événement, Memory Mania, est en plus organisé pour vous donner la chance de remporter des récompenses à l'image de l'univers imaginé par Pixar, dont un animalier inspiré de Nostalgie.

Une nouvelle voie des étoiles s'ouvre également dans Disney Dreamlight Valley : « Retro Roadtrip ». À vous de prendre les photos avec votre téléphone royal pour gagner des tenues et meubles rétro, inspirés des drive-in américains. Tant que nous parlons de photos, la nouvelle mise à jour agrandit votre galerie pour qu'elle contienne jusqu'à 6 clichés différents. D'autres améliorations sont en outre apportées, notamment pour personnaliser votre maison.

© Gameloft.

Des correctifs aussi bienvenus avec la mise à jour 18

Les mises à jour sont récurrentes dans Disney Dreamlight Valley. Comme les précédentes, la nouvelle apporte plusieurs améliorations mais aussi des correctifs pour faire disparaître certains bugs handicapants. Faisons-le point ensemble !

Un tas d'améliorations pour Disney Dreamlight Valley

Décoration : Amélioration des clôtures pour passer du mode « Ligne » à « Diagonale ». Des îles flottantes supplémentaires pour le DLC Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time. Nouveaux plafonds personnalisables pour les maisons des joueurs. Placement d'objets volumineux : Il est désormais plus facile de cibler des emplacements spécifiques pour placer de gros objets en mode édition.

Autres : Deux compagnons peuvent maintenant vous accompagner. Vous pouvez assigner certains animaliers aux villageois. Réorganisation de la station d'artisanat. Vous utiliserez à présent des Pièces Étoiles au lieu de la Lumière du Rêve pour désarticuler les objets. Surprise pour ceux qui ont utilisé leur station d'artisanat avant cette mise à jour. Alors gardez un œil sur votre boîte de réception pour un petit quelque chose de la part du Chat du Cheshire. Accessibilité des échoppes : certaines échoppes pourront être placées dans de nouveaux biomes grâce aux cartes d'extension. La galerie photo s'agrandit. DreamSnaps : jusqu'à 5 motifs du Photomode peuvent être utilisés et le tutoriel a été mis à jour, incluant de nouvelles quêtes. Quêtes retravaillées : « La hantise de la vallée de la lumière des rêves » et « Foi, confiance et poussière de pixels ». Interface de la boutique : l'apparence de la boutique Premium fait peau neuve, devenant ainsi plus dynamique et interactive. Catalogue de la boutique Premium : Vous pouvez désormais consulter les nouveaux arrivages de la boutique Premium depuis votre boîte aux lettres. Mise à jour du dernier DLC : Pour les propriétaires de l'extension Storybook Vale, le bébé dragon sarcelle et le pégase noir seront tous deux disponibles dans notre prochaine mise à jour, après le sauvetage émotionnel.



Dites adieu à ces bugs

Correction du bug qui empêchait les joueurs d'acheter des plans à Prince Eric.

Dorénavant, le meuble « Trésor des pirates de la vallée » est ajouté à votre inventaire du joueur quand il est ramassé.

Vous ne pouviez pas déposer la « Queue de chat du Cheshire » et la « Tarte au chocolat à l'ail » dans certains biomes ? Maintenant, c'est réglé !

Correction d'un problème où le « bouton de porte » d'Alice au pays des merveilles pouvait ne pas s'afficher correctement.

Correction d'un problème où la « Graine de V-EGG-etable » ressemblait à un sac de graines de pommes de terre lorsqu'elle était placée sur le sol.

Dans l'événement « Eggstravaganza », correction du bug à cause duquel un œuf violet pouvait rester coincé dans un coffre dans le royaume de la Belle et la Bête.

Résolution d'un problème où la porte du joueur pouvait être déplacée de façon incorrecte à l'intérieur de sa maison.

La progression des devoirs réinitialisée pour certains joueurs n'arrivera plus.

Correction d'un problème où certains objets ne pouvaient pas être ramassés lorsqu'ils étaient trouvés par un PNJ.

Certains raccourcis clavier ne fonctionnaient plus après la scène finale de Storybook Vale, c'est désormais réglé !

Enfin la correction d'un bug où les effets visuels de la pêche de Maléfique restaient visibles après interruption.

Correction d'un bug où une pièce non texturée pouvait apparaître dans n'importe quelle scène après la fermeture de Scramble Coin.

Résolution d'un problème où les effets visuels de la station de cuisson BBQ étaient décalés.

Résolution d'un problème où vous pouviez utiliser le raccourci-clavier « Randomize Pose » après que la photo a été capturée.

Un bug empêchait d'indiquer que la maison du joueur était placée sur une autre île flottante, c'est maintenant résolu.

Diverses corrections de bugs et autres problèmes.