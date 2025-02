Disney Dreamlight Valley dévoile sa toute première mise à jour de 2025 avec des personnages adorés des fans de la compagnie et encore un tas de nouveautés gratuites.

Miser sur de grosses licences n'est pas toujours gage de réussite. Nous l'avons vu plus d'une fois ces derniers temps, avec le succès mitigé de Star Wars Outlaws chez Ubisoft ou encore l'annulation de Wonder Woman par Warner Bros. Mais, quand ils trouvent leur public, ils peuvent alors continuer sur un rythme de croisière aussi favorable au jeu qu'eux joueuses et aux joueurs. C'est par exemple ce que connaît Disney Dreamlight Valley, qui continue de proposer des mises à jour régulières avec du nouveau contenu.

Disney Dreamlight Valley rêve en bleu

2025 commence véritablement cette semaine sur Disney Dreamlight Valley ! De fait, c'est hier qu'est sortie la première mise à jour gratuite de l'année : « Histoires d'Agrabah ». Comme son nom l'indique, elle met à l'honneur l'un des films d'animation Disney les plus célèbres, à savoir Aladdin.

Pour l'occasion, un nouveau royaume vous ouvre donc ses portes dans Disney Dreamlight Valley. Pour vous accueillir, vous pourrez compter sur Jasmine et Aladdin, bien évidemment. De nouvelles missions de circonstance vous attendent également, en même temps que la Voie des étoiles Retraite dans l'oasis s'ouvre à vous. Enfin, vous pourrez compter sur des tenues inédites aux couleurs du fameux film.

La nouvelle mise à jour de Disney Dreamlight Valley est aussi l'occasion d'annoncer les festivités à venir. Si vous aimez préparer des petits plats, alors vous serez ravi de voir revenir l'événement Grande Œuforie... avec toujours plus d'œufs à amasser ! Notez d'ailleurs que si vous avez débloqué Tiana, celle-ci aura un cadeau pour votre cuisine : une mijoteuse. Ce ne sont pas là les seules surprises de la saison. Attendez-vous à de belles choses pour rythmer vos prochaines parties.

Pour conclure, passons aussi en revue les nouvelles fonctionnalités ajoutées à Disney Dreamlight Valley avec la mise à jour « Histoires d'Agrabah ». Souhaitant se montrer à l'écoute de sa communauté, le studio Gameloft a enfin ajouté une barre de recherche dans le menu des recettes du jeu. Des îles flottantes supplémentaires font également leur apparition. Enfin, vous avez maintenant plus de liberté pour personnaliser vos maisons, notamment les secondaires. Par exemple, il vous est possible d'enlever la boîte aux lettres ou encore de décaler les papiers peints. À vous de vous faire plaisir !