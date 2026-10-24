Disney Dreamlight Valley vous offre des contenus gratuits à travers une nouvelle campagne de Twitch drops en ce mois d'octobre 2026. Recevez des cadeaux parfaits avant l'arrivée du prochain DLC.

Disney Dreamlight Valley prépare l'arrivée du DLC The Keepsake Sea avec de nouveaux cadeaux pour les joueuses et joueurs. Le studio Gameloft vient de lancer une nouvelle campagne de Twitch drops pour récupérer plusieurs contenus gratuits. Vous allez voir, ils sont parfaitement dans le thème de la piraterie. Non seulement on les adore déjà, mais on vous explique comment les obtenir très simplement.

Quels sont les contenus gratuits offerts en octobre 2026 pour Disney Dreamlight Valley ?

Juste après avoir tenu son traditionnel showcase de d'automne pour Disney Dreamlight Valley, Gameloft a lancé une campagne de Twitch drops. Elle court du 21 octobre (18h) au 28 octobre (18h). Il y a bien sûr des des cadeaux à la clé. Ils sont au nombre de deux et ont été pensé sur le thème de la mer et de la piraterie, soit la DA exacte du prochain DLC, The Keepsake Sea :

Cadre photo de la mer des Souvenirs

Compagnon crocodile pirate

Le cadre photo mer des Souvenirs

Le compagnon crocodile pirate. © Gameloft

Vous recevrez ces contenus gratuits Disney Dreamlight Valley en regardant des streams du jeu sur la plateforme Twitch. Mais pour les avoir, il faut cumuler un certain temps de visionnage. On vous explique ça.

Combien de temps regarder un stream Twitch pour avoir les cadeaux DDV d'octobre ?

Le principe des Twitch drops vous permet de recevoir des contenus gratuits pour des jeux, ici Disney Dreamlight Valley, en regardant des streams sur ce jeu pendant un certain temps. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Twitch et que vous l'avez relié à votre compte DDV sur le site officiel, vous aurez deux paliers de visionnage à atteindre pour récupérer tous les cadeaux :

60 minutes (1 heure) : Cadre photo mer des Souvenirs

(1 heure) : Cadre photo mer des Souvenirs 90 minutes (1 heure 30) : Compagnon crocodile pirate

Comment récupérer les contenus gratuits dans Disney Dreamlight Valley ?

Une fois que vous avez regardé un ou plusieurs streams pour atteindre les paliers de visionnage de Disney Dreamlight Valley sur Twitch, vous recevrez automatiquement vos contenus gratuits en jeu (à condition d'avoir bien relié votre compte de la plateforme à celui du jeu).

Si jamais vous constatez qu'ils n'arrivent pas automatiquement après quelques minutes, rendez-vous dans l'inventaire de Drops de Twitch. C'est là que vous pouvez suivre l'avancée de vos visionnages et si vous avez du contenu à réclamer. Vérifiez bien que le décompte est validé selon la récompense que vous souhaitez. Ensuite, relancez votre partie de Disney Dreamlight Valley et retrouver vos cadeaux dans la boîte aux lettres.