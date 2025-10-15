Une nouvelle saison démarre dans Disney Dreamlight Valley et, avec elle, un événement dans l'air du temps. Participez-y pour obtenir tout un tas de récompenses.

Vous êtes invité pour de nouvelles festivités. La vie dans la Vallée suit son cours et se met au diapason avec la période. Ainsi, Disney Dreamlight Valley voit les feuilles se rougir et tomber tandis que les villageois de votre partie vous attendent pour célébrer un nouvel événement. À cette occasion, vous récolterez du contenu gratuit pour décorer votre maison et ses alentours !

Des cadeaux de saison dans Disney Dreamlight Valley

C'est une des périodes les plus appréciées des joueuses et joueurs de Disney Dreamlight Valley. L'automne est là et impose partout ses couleurs chaleureuses, mais pas que. Le mois d'octobre est aussi synonyme du retour de festivités très à propos, celles de l'événement « Trick or Treat ». Ainsi, en plus du contenu gratuit proposé dans la Voie des étoiles d'Halloween, d'autres cadeaux sont à gagner du 15 au 31 octobre 2025.

La traditionnelle chasse aux sots à bonbons débute donc aujourd'hui dans Disney Dreamlight Valley ! De trois couleurs différentes, ils apparaissent par 5 à la fois dans la Vallée toutes les 24 heures jusqu'au 30 octobre inclus. Puis, le 31, c'est toutes les heures que le stock est renouvelé. Tous ces bonbons peuvent être mangés ou offerts pour accomplir des missions pendant toute la durée de l'événement Trick or Treat.

Cette année, Gameloft a aussi voulu instiller un peu de nouveauté. Après les retours déçus de l'an dernier, le studio a ajouté un peu de piquant à cette édition de l'événement Trick or Treat. Résolvez l'énigme du puits hanté pour obtenir une récompense supplémentaire dans Disney Dreamlight Valley. Tout ce qu'il faut pour accomplir cette mission, c'est avoir débloqué la Forêt de Vaillance, où un mystérieux coffre vous attendra. Ensuite, à vous de mener l'enquête !

© Gameloft.

Liste des récompenses de l'événement Trick or Treat

Cette année, l'événement de Halloween vous permet d'obtenir 8 contenus gratuits. Vous allez à nouveau collectionner les citrouilles ! Mais, cette fois, un autre élément décoratif fait son apparition dans Disney Dreamlight Valley grâce à la mission liée au puits hanté :

Puits hanté : Terminez le puzzle du puits hanté.

: Terminez le puzzle du puits hanté. Jack-O'-Lantern joyeux, espiègle et amical : Terminer le succès « Sugar Rush ».

: Terminer le succès « Sugar Rush ». Citrouille Mickey Mouse : Terminer le succès « Trick or Treat ».

: Terminer le succès « Trick or Treat ». Pile de citrouilles : Terminer le succès « Stockage de citrouilles ».

: Terminer le succès « Stockage de citrouilles ». Récompense verte pour les chasseurs de bonbons : Terminer le succès « Repas d'Halloween à 3 plats ».

: Terminer le succès « Repas d'Halloween à 3 plats ». Récompense violette pour les chasseurs de bonbons : Terminer le succès « La méchanceté porte plusieurs masques ».

Enfin, n'oubliez pas d'apprendre la recette pour fabriquer des bols de bonbons d'Halloween Mickey. Celle-ci est envoyée à toutes les joueuses et tous les joueurs de Disney Dreamlight Valley. Vous la trouverez dans votre courrier dès aujourd'hui.