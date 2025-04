Disney Dreamlight Valley promet de surprendre sa communauté dans un futur proche. Au milieu des festivités de mars et avril 2025, Gameloft commence à teaser des nouveautés pour la suite. Le mystère reste encore très prégnant, mais les joueuses et les joueurs peuvent déjà entrevoir quelque chose qui promettrait de leur changer la vie in-game.

Disney Dreamlight Valley

Ce sont de sacrés rigolos chez Gameloft. Très proche de leur communauté, les équipes ont voulu leur faire une bonne blague à l'occasion du 1er avril. Certains sont tombés dans le panneau, d'autres ont tout de suite compris le tour qu'on leur jouait. Pour vous expliquer, le studio a posté un message sur les réseaux sociaux suggérant qu'une pair de chaussures permettant de casser les objets fabriqués serait bientôt disponible. Ceci était en réalité un poisson d'avril... qui cacherait toutefois bien une nouveauté très intéressante !

De fait, Gameloft n'a pas tardé à dévoiler le pot-aux-roses avec un nouveau post dévoilant le nouveau contenu qui arrivera pour de vrai. Or, il s'agit d'un nouvel item de Disney Dreamlight Valley dont l'usage est encore tenu secret. Les équipes précisent en commentaire qu'elles donneront bientôt des précisions, mais elles pourraient déjà avoir donné des indices. Certaines réponses d'internautes émettent l'hypothèse d'un plan de travail qui servirait à “recycler” des objets fabriqués afin de récupérer les ressources utilisées au départ. Or, le community manager de Gameloft a répondu à l'aide d'emoji qui semblent plutôt favorables à ces conjectures.

Il faut dire que les fans de Disney Dreamlight Valley attendent depuis longtemps un tel objet. Ce serait un ajout bienvenu pour plus de confort. Les ressources sont toujours précieuses dans les jeux qui demandent de crafter des objets. Mais, quelques fois, on peut fabriquer certains items qui ne nous plaisent plus ou, tout simplement, avoir besoin de ces denrées pour la conception d'un élément plus utile à l'instant T.

Par ailleurs, un autre point a attiré l'œil des fans attentifs. Le design de l'objet fait écho à Alice au Pays des Merveilles. De fait, vous remarquerez les damiers, les symboles des jeux de cartes ou encore un rappel direct aux rayures violettes du Chat du Cheshire. L'univers de ce classique de l'animation a effectivement été teasé pour le printemps 2025. La communauté trépigne d'impatience à l'idée de découvrir ce que Disney Dreamlight Valley leur réserve dans les prochaines mises à jour.