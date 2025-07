Les mois passent, et Disney Dreamlight Valley continue de suivre son petit bonhomme de chemin en apportant toujours plus de contenus inédits à sa communauté. Lancée le 9 juillet dernier, la dernière mise à jour du jeu permettait par exemple aux fans de découvrir la seconde partie de The Storybook Vale, le DLC mettant en scène le conflit entre Maléfique et Hadès. Et alors que Gameloft se prépare désormais pour la prochaine salve de contenus à venir, le studio semble teaser ce qui pourrait devenir l’une des mises à jour les plus généreuses du titre.

Disney Dreamlight Valley tease sa future collaboration

En effet, comme annoncé dans la feuille de route il y a maintenant plusieurs mois, Disney Dreamlight Valley lancera prochainement une nouvelle collaboration destinée à mettre en lumière l’univers de Vice-Versa, film Disney-Pixar sorti en 2015. Et alors que nous approchons doucement mais sûrement de l’événement, Gameloft a révélé une première image qui est loin de laisser les joueurs indifférents. Et pour cause, celle-ci ne semble pas teaser l’arrivée d’un ou deux personnages inédits, mais bien de cinq ! Oui, rien que cela.

Inspirée du premier volet de la franchise, l’image en question met en scène la chambre des cinq émotions étant au cœur de celui-ci : Joie, Colère, Dégoût, Peur et Tristesse. De fait, les fans estiment donc qu’il pourrait s’agir d’un indice révélant l’arrivée des cinq personnages dans Disney Dreamlight Valley. Ce qui, le cas échéant, ferait alors de Vice-Versa la collaboration la plus généreuse depuis le lancement du jeu, qui n’a jamais introduit autant de personnages d’un seul coup au travers d’une mise à jour.

Bien sûr, cela ne reste toutefois que de la pure spéculation pour l’instant. Car il n’est pas non plus impossible que Gameloft se contente, au moins dans un premier temps, de n’ajouter qu’un ou deux personnages du film. Auquel cas, les joueurs de Disney Dreamlight Valley misent alors plutôt sur Joie et Tristesse, qui sont les émotions jouant le plus grand rôle dans Vice-versa comme dans sa suite. D’ailleurs, les fans espèrent d’ores et déjà que cette dernière fera elle aussi l’objet d’une collaboration à l’avenir, avec des personnages comme Anxiété, Envie, Embarras ou Ennui.

Mais chaque chose en son temps, comme on dit. Pour l’heure, il va surtout falloir continuer à prendre son mal en patience avant de pouvoir profiter de cette future mise à jour de Disney Dreamlight Valley, qui ne dispose pas encore de date de sortie. Cependant, sachant que son lancement a été annoncé pour l’été 2025, et que le teasing a désormais commencé, cela ne devrait désormais plus trop tarder. D’ailleurs, au vu des habitudes du studio, les fans spéculent déjà sur un potentiel lancement pour le début du mois d’août... À confirmer.