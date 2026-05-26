Nous approchons peut-être doucement mais sûrement du quatrième anniversaire de Disney Dreamlight Valley, mais une chose est sûre : Gameloft ne semble toujours pas être à court d’idées pour continuer à alimenter le titre. En effet, en plus de proposer régulièrement une ribambelle de contenus gratuits à sa communauté, le studio n’hésite pas à multiplier les grosses mises à jour, qui ajoutent toujours plus de nouveautés et d’univers à l’expérience. Et l’on sait d’ailleurs désormais quand arrivera la prochaine.

Disney Dreamlight Valley tease sa prochaine grosse mise à jour

Comme révélé par Gameloft sur ses réseaux sociaux, Disney Dreamlight Valley recevra sa prochaine mise à jour d’envergure le 3 juin prochain, et nous tease pour l’occasion « une aventure épique dans le royaume des dieux ». Vous l’aurez alors compris en voyant l’image, il sera ici plus précisément question d’introduire le monde d’Hercule dans le jeu, avec un nouveau chapitre semble-t-il baptisé « A Hero’s Journey » (soit « Le voyage d’un héros » en bon français). Et si l’on se fie aux premières réactions, les joueurs sont déjà ravis.

« Je suis super excité par cette mise à jour », s’est par exemple réjouit l’un des membres de la communauté Disney Dreamlight Valley. « OH MON DIEU ! OUIII ! […] Les tenues et les cornes ont l’air dingues. Le 3 juin semble tellement loin. J’ai hâte ! », a déclaré un autre. « Je ne vais pas vous mentir : dès que j’ai vu cette illustration, j’ai pleuré de joie pendant une bonne dizaine de minutes », confesse enfin un troisième à Gameloft. « Je suis sous le charme de ces nouvelles tenues, et les modèles de personnages sont magnifiques. Vivement la mise à jour, je suis conquis ! ».

Malgré l’excitation, un détail chiffonne déjà les fans

De quoi confirmer que Gameloft a pris la bonne décision avec cette future mise à jour, donc, même si une partie des joueurs de Disney Dreamlight Valley regrettent tout de même l’absence d’un personnage en particulier : Megara. « Ça craint qu’elle ne soit pas là. J’aurais préféré l’avoir elle que Phil », peut-on notamment lire sous le tweet d’annonce. « Inclure Phil à la place de Meg est un choix surprenant », renchérit d’ailleurs un autre à ce sujet, tandis qu’un troisième assure sans détour que « le fait que nous n’ayons pas Meg est criminel ».

Cela étant, connaissant les habitudes de Gameloft, il est loin d’être impossible que Megara finisse par arriver à son tour à l’issue d’une prochaine mise à jour, surtout si la communauté ne cesse de la réclamer auprès du studio. En attendant, les joueurs de Disney Dreamlight Valley devront toutefois se contenter de ce que « A Hero’s Journey » aura à leur offrir à partir du 3 juin. Quant à savoir de quoi il sera question exactement, rendez-vous dans les prochains jours, le temps que le studio communique plus en détails à ce sujet.

Source : Gameloft