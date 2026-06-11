Disney Dreamlight Valley n'en finit plus de faire des annonces. En pleine période événementielle, le jeu prépare déjà une grande révélation et on sait quand elle aura lieu.

Les fans de Disney sont sollicités de partout en ce moment. Entre la bande-annonce du film live-action Vaiana, l'annonce d'une re-sortie en salles de Cars pour ses 20 ans et les spéculations autour de Kingdom Hearts 4, on en oublierait presque que Disney Dreamlight Valley est à l'aube d'un événement annuel qui promet une très grosse annonce. La communauté ne peut pas rater ce rendez-vous. Justement, on a la date et le lien.

Disney Dreamlight Valley vous invite pour son prochain showcase

La saison est pleine de nouveautés dans Disney Dreamlight Valley. Le jeu vient d'accueillir les personnages culte du film d'animation Hercule avec sa dernière mise à jour. Un nouvel événement a également débuté, offrant l'occasion d'obtenir encore plein de contenus gratuits pour le jeu. Pendant ce temps, le studio Gameloft prépare déjà les mois prochains avec une annonce imminente qui devrait faire des heureux.

Gameloft vous donne ainsi rendez-vous dans une semaine pour son showcase estival. Comme à son habitude, le studio présentera l'événement en premiere sur la chaîne YouTube de Disney Dreamlight Valley. Cela vous laisse encore quelques jours pour faire vos hypothèses sur la grande annonce. Mais certains fans pensent avoir déjà deviné de quoi il retourne.

Le monde de Winnie l'ourson sur le point de se confirmer ?

Puisque Disney Dreamlight Valley est le hub d'accueil des plus grandes productions de la Company aux grandes oreilles, les fans sont à l'affut de tous les indices qui permettraient d'identifier en avance les futures têtes connues à rejoindre la vallée. Or, depuis quelque temps, beaucoup s'accordent sur le fait que le prochain royaume à ouvrir ses portes serait celui de Winnie l'ourson. Et vidéo d'annonce du Summer Showcase pourrait bien aller dans ce sens.

Même si le décor de cette vidéo reste évasif, il présente un environnement automnal et forestier ainsi qu'une colline surmontée de glands géants. Ce n'est pas exactement la Forêt des rêves bleus, mais ça colle tout à fait à l'ambiance de Winnie l'ourson. Cela pourrait aussi faire penser à Tic et Tac évidemment, les tamis mythiques de l'univers de Mickey Mouse. Toujours est-il que nous aurons le fin mot de l'histoire le 17 juin prochain lors de la conférence Disney Dreamlight Valley.