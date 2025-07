Le 9 juillet marquera l'arrivée d'une mise à jour particulièrement importante Disney Dreamlight Valley. Un nouveau chapitre est sur le point de se dessiner pour beaucoup de fans du jeu. Attendez-vous à vivre de nouvelles histoires merveilleuses aux côtés de vos personnages préférés !

La mise à jour tant attendue de Disney Dreamlight Valley

Ça y est, nous sommes à la veille d'un grand jour pour tous les possesseurs de l'extension The Storybook Vale de Disney Dreamlight Valley. Demain, mercredi 9 juillet, sortira la mise à jour qui déploiera enfin la deuxième partie du DLC payant. Intitulée « The Unwritten Realm », elle entrainera de nouveau les joueuses et joueurs dans un royaume mystérieux où des pages tourbillonnantes pourraient bien disparaître et, avec elles, leurs histoires.

Avec cette mise à jour de Disney Dreamlight, les détenteurs du pass d'extension pourront rencontre deux figures emblématiques de La Belle au bois dormant : Aurore et Maléfique. Des quêtes d'amitié permettront en outre de débloquer des objets exclusifs inspirés de la grâce de la première ou de la noirceur envoûtante de la seconde. De même, le « Filet royal » fera son apparition pour attraper les extraits du récit éparpillé dans tout le royaume.

Les extraits joueront un rôle prédominant dans la nouvelle mise à jour de Disney Dreamlight Valley. Ils seront nécessaires pour résoudre des puzzles narratifs qui célèbrent les grandes histoires de Disney et Pixar. Dès lors, vous pourrez enfin boucler l'enquête sur les sombres manigances de Maléfique et Hadès pour une conclusion épique au DLC.

Qui plus est, ce gros patch donnera accès à de nouveaux packs premium en lien avec La Belle au bois dormant. Vous pourrez les retrouver directement dans la boutique. Aussi, les équipes de Gameloft ont pensé à offrir un coup de polish à Disney Dreamlight Valley avec plusieurs correctifs. Ceux-ci résolvent notamment des bugs de placement d'objets, des soucis d'animation ou encore des erreurs d'affichage. Ainsi, vous profiterez au mieux et du DLC, et du jeu de base.

Tous les correctifs du patch du 9 juillet pour Disney DLV

Dans la quête « Chute de la théière » : les chaises peuvent maintenant être placées correctement.

De même, dans la quête « Maîtresse de tous les maux », les meubles ne pouvaient pas être placés à l'endroit voulu.

Correction d'un problème où le joueur ne recevait pas de récompense pour avoir atteint le niveau maximum avec les Oubliés.

Dans la quête « La Maison de Guérison », Mirabel se rend bien dans la maison du joueur dorénavant.

Correction d'un problème où le fait de maintenir la flèche de direction tout en essayant de passer en mode diagonal empêchait la mise à jour du mode.

Correction d'un problème où les PNJ peuvent s'asseoir dans les airs près de la maison de Peter Pan.

Résolution d'un problème de défilement du menu dans la boutique.

Correction d'un problème où les PNJ dont les animations interagissent avec les fleurs n'avaient pas de temps de recharge.

Correction d'un problème dans le mode photo où le focus du contrôleur se déplaçait vers la ligne de l'onglet des poses au lieu de sélectionner « Sprint ». Aussi, l'affichage de lignes verticales indésirables dans le menu du mode a été résolu.

Enfin, correction d'un problème où les éléments ne peuvent pas être marqués comme favoris ou cachés via l'écran tactile lorsqu'il y a plus d'un élément dans le catalogue.