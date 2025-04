Disney Dreamlight Valley n'en finit pas d'accueillir de nouveaux univers. Le jeu de Gameloft s'avance comme un cozy game dans lequel remplir des missions de collection pour vivre paisiblement aux côtés des personnages phare des films d'animation Disney. Le dernier en date n'est autre que le fantastique monde d'Alice au pays des merveilles. Mais, la dernière mise à jour a aussi marqué l'apparition d'une autre licence culte. Seulement, il faudra passer à la caisse pour en profiter (ou être très patient).

Disney Dreamlight Valley vous met encore des étoiles plein les yeux

La nouvelle mise à jour gratuite de Disney Dreamlight Valley est sortie pas plus tard qu'hier. Comme cela avait été teasé, elle ouvre la porte du royaume du pays des merveilles. Pour l'occasion, de nombreuses décorations et tenues de style victorien, dans la veine du film d'animation de 1951, sont accessibles. Mais ce n'est pas la seule nouveauté apportée. Un univers futuriste intègre enfin le jeu : celui de Star Wars.

Ainsi, après Pirates des Caraïbes, une saga culte en live-action rejoint enfin Disney Dreamlight Valley. Cependant, pas de royaume Star Wars dans l'immédiat. L'univers intergalactique se présente pour l'instant sous la forme de plusieurs items à acheter dans la boutique Premium grâce aux pierres de lune (moonstones), la monnaie virtuelle du jeu :

R2-D2 (compagnon) : 2 500 pierres de lune

(compagnon) : 2 500 pierres de lune Pack de meubles Naboo (holotable, lit, cheminée, table, chaise, canapé, fenêtres, décoration) : 2 500 pierres de lune

(holotable, lit, cheminée, table, chaise, canapé, fenêtres, décoration) : 2 500 pierres de lune Villa Naboo (maison, papier peint et sol) : 3 750 pierres de lune



© Disney / Gameloft.

Beaucoup attendaient que Star Wars rejoigne enfin Disney Dreamlight Valley. Toutefois, certains fans regretteront certainement que ce soit de cette façon. Bien que les pierres de lune puissent être gagnées gratuitement en accomplissant des défis, comme les DreamSnaps, cela prend du temps avant de les récolter.

Sachant que la boutique Premium de Disney Dreamlight Valley se met à jour de manière hebdomadaire, il se pourrait que les items Star Wars ne soient bientôt plus disponibles (avant de revenir à une date indéterminée). Dès lors, si vous voulez être sûr de les obtenir, vous pouvez acheter des pierres de lune in-game via de l'argent réel. Il vous en coutera alors 4,99 € pour 1 200 pierres, 9,99 € pour 2 500. Ajoutez encore 10 €, soit 19,99 € pour en acquérir 5 500. Et si vous souhaitez faire le plein, il vous est possible d'acheter en une fois 14 500 pierres de lune pour 49,99 €.

C'est dans ce genre de situation qu'il faut calculer ses packs de pierres de lune pour avoir le compte approprié. Or, pour se permettre d'acheter l'ensemble des objets Star Wars actuellement disponibles dans la boutique Premium de Disney Dreamlight Valley, vous n'aurez pas d'autre choix que d'en prendre plusieurs. La facture grimpe donc très vite, atteignant les 40 €. Dès lors, il apparaît même plus rentable de prendre directement les 14 500 pierres de lune.