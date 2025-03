Depuis deux ans et demi, Disney Dreamlight Valley vous permet de vivre aux côtés de vos personnages Disney préférés. Développé par Gameloft, ce jeu cozy a tout pour vous faire passer un moment de détente. Après avoir sué Animal Crossing New Horizons, c'est le genre de successeur dont beaucoup avaient besoin. Fort de cet engouement, il n'est donc pas près de s'arrêter en si bon chemin. Compte tenu de ses dernières nouvelles, il compte bien surprendre à l'avenir.

La communauté au cœur de l'expérience Disney Dreamlight Valley

Vous avez dû être bien occupé avec Disney Dreamlight Valley ces derniers jours ! De fait, l'événement « Lucky You » sur fond de Saint-Patrick vient seulement de tirer sa révérence. Et encore, ce n'est là que le début des festivités saisonnières qui accompagnent la dernière mise à jour du jeu.

En attendant de voir les prochains événements se mettre en place dans Disney Dreamlight Valley, Gameloft commence déjà à sonder son public pour un futur patch. C'est une pratique relativement courante dans le secteur vidéoludique. Pour prendre l'exemple d'un jeu qui pourrait réunir la même communauté que celui-là, c'est très souvent le cas dans Les Sims. Vous en avez donc peut-être déjà fait l'expérience.

Des surprises parmi les futurs personnages ?

Gameloft essaie donc de savoir quels sont les personnages qui intéresseraient le plus les joueuses et joueurs pour une future mise à jour. C'est déjà ce que le studio avait fait pour Timon et Pumbaa, rappelez-vous. Mais, cette fois, il semble vouloir ratisser très large. Vous allez voir, la liste des licences citées est non seulement colossale, mais elle ne se contente pas des classiques de l'animation :

1001 Pattes

Alerte Rouge

Bambi

Bienvenue chez les Robinson

Blanche-Neige

Chicken Little

Coco

Descendants

Dumbo

Figment (le dragon du pavillon Epcot à Disney World)

Hocus Pocus

Il était une fois

Kim Possible

Kuzco, l'empereur mégalo

La Belle et le Clochard

Là-Haut

Le Bossu de Notre-Dame

Le Monde de Nemo

Mary Poppins

Peter et Elliott le dragon

Pirates des Caraïbes

Pocahontas

Wish

Zombies

Vous le constatez, Disney Dreamlight Valley pourrait réserver de belles surprises. Après avoir abreuvé le jeu avec des personnages classiques et populaires comme Belle, Anna et Elsa, ou tout dernièrement Aladdin, le studio veut élargir son champ d'action. Il envisage même des succès de Disney Channel, comme Kim Possible ou la saga de film Descendants sur les enfants de méchants... Voilà qui est prometteur pour renouveler la vie dans la Vallée !

© Disney