Gameloft a fait de grosses annonces dernièrement. Le studio le dit, il est sur son année la plus chargée depuis la sortie de Disney Dreamlight Valley. Le jeu-service qui rassemble les univers de la firme de Burbank enchaîne les événements et les nouveaux contenus de taille il faut dire. D'ailleurs, pour donner un avant-goût du prochain DLC, le studio vous offre un cadeau, mais à une condition. Découvrez avec nous comment l'obtenir.

Disney Dreamlight Valley offre un premier cadeau Winnie l'ourson

C'est maintenant officiel : après l'arrivée de Tigrou en jeu et des semaines de teasing, Disney Dreamlight Valley va bel et bien accueillir l'univers de Winnie l'ourson. Cela prendra la forme d'un « Pack aventure », soit un DLC un peu plus modeste que les précédents, mais avec une tonne de contenus malgré tout, dont les personnages de la licence et des quêtes spéciales.

Pour célébrer l'annonce du pack Honeyglow Woods, Disney Dreamlight Valley vous permet donc d'obtenir un contenu gratuit qui va vous mettre dans l'ambiance. Il s'agit d'un serre-tête oreilles de Bourriquet, pour habiller votre personnage. C'est donc un cadeau que les fans qui rêvent de mettre le pied dans la Forêt des rêves bleus ne peuvent pas manquer. Justement, on vous explique comment l'obtenir vite en jeu, car vous ne pouvez le gagner que jusqu'au 24 juin, 12h.

© Gameloft.

Reprenant ses habitudes, Gameloft a organisé un showcase pour dévoiler le nouveau DLC de Disney Dreamlight Valley le 17 juin dernier. Cependant, le studio avait une autre surprise ce jour-là. Le studio a décidé de marquer le coup en vous offrant ce serre-tête Bourriquet gratuit via une campagne de Twitch drops. Dès lors, en regardant streams du jeu jusqu'à demain midi, vous pourrez l'obtenir dans votre partie. Voici comment procéder :

Si ce n'est pas déjà fait, commencez par lier vos compte Disney Dreamlight Valley à Twitch en passant par le site officiel.

Sur Twitch, regardez ensuite 60 minutes de stream du jeu Disney Dreamlight Valley (en une seule fois ou en plusieurs).

Une fois que vous comptabilisez 1 heure de visionnage au total, allez dans votre inventaire de Twitch drops pour réclamer votre cadeau.

Lancez Disney Dreamlight Valley.

Ouvrez votre boîte aux lettres et récupérez le serre-tête oreilles de Bourriquet.