Tandis que l’été touche tranquillement à sa fin, l’heure est venue pour certains de commencer à se mettre aux couleurs de l’automne, réputé pour accueillir l’un des événements les plus appréciés à travers le monde : Halloween. Et cela, Disney Dreamlight Valley l’a bien compris. C’est pourquoi dès le 23 septembre prochain, le titre de Gameloft lancera sa prochaine mise à jour gratuite, « Season of Scares », qui intègrera comme toujours de multiples nouveautés… dont deux personnages issus du film « L’Étrange Noël de Monsieur Jack ».

Disney Dreamlight Valley annonce deux nouveaux personnages tirés d’un film de Tim Burton

Dès la semaine prochaine, donc, les joueurs de Disney Dreamlight Valley pourront accéder à six semaines de nouvelles quêtes inspirées du film d’animation de Tim Burton, sorti en 1993, qui seront l’occasion pour le studio d’introduire le personnage d’Oogie Boogie dans le jeu. « Que ce soit en choisissant de vous prêter [à ses] plans effrayants dans la vallée, ou en découvrant la transformation envoûtante du magasin de Scrooge, qui propose toute une série de mini-jeux hantés, cette mise à jour vous garantit de bons moments à glacer le sang », promet Gameloft.

Et les choses ne s’arrêteront pas là, puisqu’en progressant dans l’ensemble des quêtes au cours des différentes semaines, les joueurs pourront également débloquer Zéro, l’étrange chien de Jack, en tant que nouveau compagnon. En sachant que, bien sûr, chaque semaine sera également l’occasion pour les créateurs de Disney Dreamlight Valley d’introduire une multitude de nouveaux défis à relever, qui donneront accès à de nombreuses récompenses inédites. Et une fois la dernière semaine complétée, Oogie Boogie pourra alors enfin rejoindre votre vallée.

Mais attention, car comme précisé par Gameloft, le personnage de Tim Burton disparaîtra officiellement du jeu à partir du 4 novembre. Si vous voulez pouvoir l’inviter à rejoindre votre vallée, vous devez donc impérativement veiller à compléter sa première quête avant cette date. Dans le cas contraire, il vous faudra attendre un an de plus pour le faire. Et pour les joueurs de Disney Dreamlight Valley qui se poseraient la question : « Toutes les quêtes suivantes peuvent être accomplies à votre rythme », a tenu à préciser le studio sur X.

Les joueurs partagent leur excitation sur les réseaux sociaux

Plus de peur que de mal pour ceux qui craignaient de devoir réaliser l’ensemble des quêtes dans le temps imparti, donc, et place plutôt aux réjouissances de voir débarquer des personnages issus de ce film très apprécié du catalogue de Tim Burton. « J’ai hâte que ce soit Halloween », a par exemple déclaré un joueur de Disney Dreamlight Valley avec enthousiasme, tandis qu’un autre se dit déjà « excité pour cette mise à jour ». « C’est une idée parfaite pour la saison des fantômes », déclare un troisième de son côté. « Je suis impatient ». Rendez-vous le 23 septembre.

Source : Gameloft