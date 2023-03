Au-delà des films d'animation et des innombrables remakes en live-action, Disney, ce sont également des jeux vidéo. On pense notamment à Disney Dreamlight Valley. Disponible en accès anticipé depuis le 6 septembre 2022, le titre est plutôt populaire sur Steam. Son univers est découpé en plusieurs zones bien distinctes, inspirées de certains des films d'animation les plus populaires de la firme. Et bientôt, Blanche-Neige, Buzz l'Eclair ou encore Vaiana seront rejoints par deux nouveaux venus attendus de longue date !

Une grosse mise à jour qui arrivera plus vite que prévue

Disney Dreamlight Valley devrait être disponible dans sa version intégrale d'ici fin 2023. Pour rappel, le titre de Gameloft et Disney Interactive passera alors en free-to-play. En attendant, sa beta continue donc d'être alimentée en contenu. En début d'année, les développeurs avaient teasé l'arrivée d'une nouvelle mise à jour gratuite. Et le programme se veut prometteur : "un nouveau royaume s'ouvre, de nouveaux personnages arrivent dans la Vallée, et plus de surprises". Vague, la promesse a tout de même de quoi séduire. Toutes ces nouveautés seront en effet liées à l'univers du Roi Lion ! La réputation des films d'animation de Disney - et en particulier du premier - n'est plus à faire.

En revanche, on attendait encore de savoir quand cette mise à jour débarquerait. Habituellement, il faut attendre environ deux mois entre chaque màj. Or, la dernière est sortie mi-février. Mais Gameloft vous réserve une bonne surprise, puisque l'attente sera cette fois un peu moins longue. Sur Twitter, on apprend ainsi que la quatrième grosse mise à jour de Disney Dreamlight Valley sortira le mercredi 5 avril ! Plus que quelques jours à patienter, donc.

Aviez-vous manqué la feuille de route précédemment partagée ? Voici un rappel de ce à quoi vous attendre pour la mise à jour n°4.

Qu'attendre de la nouvelle màj de Disney Dreamlight Valley ?

Si l'on doit bien reconnaitre une chose à Gameloft, c'est que le studio ne fait pas dans la surenchère. La communication autour de l'arrivée du Roi Lion se fait assez discrète, a tel point qu'on n'en a vu très peu à son sujet. Pour les plus impatients, vous trouverez quand même ci-dessous un petit teaser à vous mettre sous la dent. Ce que l'on sait, c'est que Simba et Nala seront les deux nouveaux personnages jouables. Ils porteront le total de personnages de Disney Dreamlight Valley à 25. ils seront accompagnés par l'arrivée d'une nouvelle Voie des Etoiles, le season pass du jeu. L'occasion de débloquer les sempiternels skins, vêtements et autres objets supplémentaires. Attention cependant, ce season pass doit être acheté avec de l'argent premium. Il va falloir farmer pour être prêt le 5 avril prochain !