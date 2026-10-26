Quelles seront les nouveautés de fin d’année dans DDV ? Quelles seront les premières mises à jour gratuites de Disney Dreamlight Valley en 2027 ? Gameloft apporte déjà des réponses.

Le 18 novembre 2026, les résidents de la Vallée pourront quitter la terre ferme pour s’aventurer dans les profondeurs en devenant des sirènes ou naviguer sur les eaux dans leur nouveau bateau de pirates, accompagnés de Jack Sparrow ou du Capitaine Crochet. Le DLC The Keepsake s’annonce comme l’une des extensions les plus ambitieuses et les plus attendues de Disney Dreamlight Valley. Gameloft ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et vient de dévoiler la feuille de route de DDV, s’étendant jusqu’à l’été 2027. Dernières nouveautés de l’année, contenus attendus en 2027, voici tout ce que l’on sait.

La prochaine grande mise à jour de Disney Dreamlight Valley confirmée

Les joueurs l’ont longtemps attendue, elle fera officiellement son arrivée dans la Vallée avant la fin de l’année. Lilo rejoindra enfin son binôme le 9 décembre 2026, à l’occasion de la prochaine grande mise à jour gratuite, Fêtes d’Ohana. Une nouvelle qui ne manque pas d’enthousiasmer la communauté, elle qui rêvait de voir la jeune hawaïenne retrouver Stitch depuis le lancement de Disney Dreamlight Valley. Les deux personnages devraient naturellement être au centre de cette mise à jour saisonnière, qui sera accompagnée d’une nouvelle histoire, de quêtes d’amitié inédites et de nouveaux événements. Gameloft promet en tout cas encore quelques surprises avant la fin de l’année, mais souhaite garder le mystère pour l’instant. Il faudra donc patienter encore un peu avant de savoir ce qui vous attend pour Noël dans Disney Dreamlight Valley.

Quelles seront les nouveautés de DDV en 2027 ?

Fidèle à ses traditions, Gameloft a également profité de sa dernière présentation en direct pour dessiner les contours du programme de Disney Dreamlight Valley en 2027 en levant le voile sur les trois premières mises à jour gratuites prévues l’année prochaine. Dès cet hiver, deux princes devraient poser leurs valises dans la Vallée. A en croire les premiers visuels, il faudra ainsi s’attendre au Prince Charmant de Cendrillon et au prince Naveen de La Princesse et la Grenouille. Au printemps 2027, ce sera au tour d’un duo de méchants de débarquer. Tout semble pointer vers Yzma et Kronk, les personnages hauts en couleur de Kuzco, l'empereur mégalo.

Enfin, l’été 2027 devrait être marqué par l’arrivée d’un aventurier inattendu dans Disney Dreamlight Valley. Là encore, les indices laissés par Gameloft sont assez éloquents, Carl Fredricksen, le héros de Là-haut, pourrait bien rejoindre le casting. Et vu la balle de tennis visible sur l’image de l’annonce, Doug, son fidèle compagnon à quatre pattes, devrait également débarquer. Il faudra néanmoins attendre une confirmation officielle. En attendant, voici le programme pour Disney Dreamlight Valley :

Début 2027 : une nouvelle ère de la royauté débarque avec l'arrivée de deux nouveaux princes. (probablement Prince Charmant et Naveen)

: une nouvelle ère de la royauté débarque avec l'arrivée de deux nouveaux princes. (probablement Prince Charmant et Naveen) Printemps 2027 : Laissez-vous emporter par un duo de méchants emblématique. (probablement Yzma et Kronk)

: Laissez-vous emporter par un duo de méchants emblématique. (probablement Yzma et Kronk) Ete 2027 : réalisez le rêve de toute une vie avec l'arrivée d'un aventurier. (probablement Carl Fredricksen)

Source : Gameloft