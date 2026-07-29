Pas de repos, même cet été, pour Disney Dreamlight Valley. Le jeu cosy vient d'accueillir sa 24e mise à jour depuis son lancement « Au pixel près ». Un patch 1.21.1 déployé ce 29 juillet 2026, qui marque avant tout l’arrivée de Ralph dans la Vallée après 4 ans d’attente. Il s'accompagne aussi d’un système d’amitié revu et amélioré pour l'occasion et d'améliorations de gameplay. Voici donc tout ce qu'il y a à savoir sur cette mise à jour.

Les Mondes de Ralph enfin dans Disney Dreamlight Valley

La nouvelle grande mise à jour de DDV est maintenant disponible sur consoles et PC. Avec elle, d’étranges bornes d'arcade commenceront à apparaître un peu partout dans la Vallée, entraînant une série d’anomalies sur lesquelles il vous faudra enquêter. En compagnie de Peter Pan, il faudra alors suivre la piste de ces machines défectueuses, jusqu’à la rencontre avec Ralph (Les Mondes de Ralph) qui pourra ensuite rejoindre la Vallée une fois cette mission accomplie. Une fois installé, ce colosse au grand cœur proposera, comme le veut la tradition, sa propre série de quêtes d’amitié où il vous faudra l’aider à renouer avec Vanellope et à s'installer dans sa nouvelle maison. Pour cette occasion, Disney Dreamlight Valley proposera plusieurs activités sur le thème de l’arcade.

Les Meilleurs Amis, la grande nouveauté de la mise à jour de DDV

Cette nouvelle mise à jour de Disney Dreamlight Valley introduit justement une nouveauté attendue des joueurs, les Meilleurs Amis. Désormais, le niveau d’amitié avec un personnage pourra être renforcé une fois le niveau 10 passé. Cela permettra notamment de débloquer de nouveaux bonus, des avantages spéciaux et des interactions inédites pour passer du temps avec vos villageois préférés. Les décorateurs en herbe ne sont pas oubliés avec plusieurs améliorations pensées pour vous offrir encore plus de liberté.

Disney Dreamlight Valley se pare ainsi de recettes de fabrication inédites, toutes inspirées des biomes, à commencer par une collection de meubles sur le thème de la Prairie tranquille. Aussi, il est maintenant possible de sauvegarder rapidement votre progression lors de vos sessions de décoration tout en étant dans le mode Édition. Notons que les détenteurs de Disney Dreamlight Valley : The Storybook Vale pourront également débloquer trois nouvelles îles volantes inspirées de la Reliure, de Mythopie et du Comté des contes, offrant encore plus d’espace de construction.

La Grande exposition d'Olaf s'agrandit et offre de nouvelles récompenses

La Grande exposition d'Olaf continue également de s’agrandir, quelques mois après son arrivée dans Disney Dreamlight Valley. Avec cette nouvelle mise à jour, deux nouvelles salles ouvriront leurs portes : l’une sur le Plateau ensoleillé, l’autre sur les Hauteurs glacées. Chacune d’entre elles permettra donc de débloquer de nouvelles récompenses gratuitement une fois complétées. Comme toujours, une nouvelle Voie des étoiles (Ville pop), apporte son lot de tenues, de décors inspirés des spectacles musicaux animés et de récompenses inédites dont des objets urbains et des éclairages pour le moins éclatants. Marie et Berlioz des Aristochats de Disney et un adorable compagnon chat calico seront notamment à l’honneur.

De nouveaux événements pour gagner du contenu gratuit

Enfin, comme le veut la coutume à chaque saison, Disney Dreamlight Valley accueillera une nouvelle série d'événements estivaux, chacun permettant de débloquer des récompenses gratuites inédites. Voici le programme :

Chaleur de l'été (du 5 au 18 août) : récupérez des guimauves, terminez des quêtes quotidiennes et débloquez de nouvelles récompenses. Cela comprend un ponton lacustre et des paniers de pique-nique qui peuvent être offerts contre de l'XP d'amitié ou vendus contre des pièces étoiles.

: récupérez des guimauves, terminez des quêtes quotidiennes et débloquez de nouvelles récompenses. Cela comprend un ponton lacustre et des paniers de pique-nique qui peuvent être offerts contre de l'XP d'amitié ou vendus contre des pièces étoiles. Festival volant des Parcs (du 19 août au 8 septembre) : explorez une île volante inspirée des parcs Disney, résolvez des énigmes chaque semaine et remportez des objets exclusifs enchantés.

: explorez une île volante inspirée des parcs Disney, résolvez des énigmes chaque semaine et remportez des objets exclusifs enchantés. Memory Mania (du 16 au 29 septembre) : Joie, de Vice-Versa, fait son retour avec de nouvelles quêtes qui permettront de débloquer un compagnon inédit.

Patch notes de la mise à jour de Disney Dreamlight Valley

APERÇU DU NOUVEAU CONTENU

Pour lancer les événements d'« Au pixel près », vous devrez avoir débloqué L'Oublié et Peter Pan, et terminé la quête « La musique sur le mur ».

Accompagnez L'Oublié pour ensuite enquêter sur une borne d'arcade défectueuse près du Château des rêves. Cette relique pleine de bugs réapparaîtra encore quelques fois avant d'atterrir chez Vanellope.

Fouillez votre vallée à la recherche des tourtes, et des briques dont vous aurez besoin pour réparer la borne d'arcade et installer une balise afin de libérer Ralph !

Une fois Ralph installé dans votre vallée, aidez-le à animer une réunion des Méchants anonymes , à renouer avec Vanellope, à se faire de nouveaux amis, à semer un peu le chaos… puis à réparer les dégâts, pour débloquer de superbes récompenses !

, à renouer avec Vanellope, à se faire de nouveaux amis, à semer un peu le chaos… puis à réparer les dégâts, pour débloquer de superbes récompenses ! Préparez-vous à monter le son avec la Voie des Étoiles « Pop City » ! Transformez votre vallée et montez un spectacle digne des stars grâce à de nouveaux éléments de scène lumineux et à des tenues de concert ! Rencontrez un nouvel adorable compagnon félin, le partenaire « miaou-nifique » de cette nouvelle Voie des Étoiles, ainsi que deux nouvelles tenues inspirées de Marie et Berlioz, des Aristochats de Disney !

! Transformez votre vallée et montez un spectacle digne des stars grâce à de nouveaux éléments de scène lumineux et à des tenues de concert ! Rencontrez un nouvel adorable compagnon félin, le partenaire « miaou-nifique » de cette nouvelle Voie des Étoiles, ainsi que deux nouvelles tenues inspirées de Marie et Berlioz, des Aristochats de Disney ! Cette mise à jour marque aussi le retour de l'événement « Chaleur de l'été » , du 5 au 18 août : collectez des guimauves, partagez des s'mores avec vos amis et accomplissez des quêtes quotidiennes dans la vallée pour débloquer de toutes nouvelles récompenses, dont le tout premier bâtiment de type quai.

, du 5 au 18 août : collectez des guimauves, partagez des s'mores avec vos amis et accomplissez des quêtes quotidiennes dans la vallée pour débloquer de toutes nouvelles récompenses, dont le tout premier bâtiment de type quai. « Au pixel près » proposera également un tout nouveau Festival flottant des Parcs ! Présent dans la vallée du 19 août au 8 septembre, il vous invite à explorer une île volante thématique inspirée du meilleur des parcs Disney pour résoudre des énigmes hebdomadaires et gagner des récompenses magiques.

Présent dans la vallée du 19 août au 8 septembre, il vous invite à explorer une île volante thématique inspirée du meilleur des parcs Disney pour résoudre des énigmes hebdomadaires et gagner des récompenses magiques. Puis, du 16 au 29 septembre, l'événement Memory Mania fera son retour avec de nouvelles quêtes à accomplir aux côtés de Joie, de Vice-Versa de Disney. Aidez-la à repérer les différences entre les souvenirs et vous pourrez débloquer un tout nouveau compagnon !

fera son retour avec de nouvelles quêtes à accomplir aux côtés de Joie, de Vice-Versa de Disney. Aidez-la à repérer les différences entre les souvenirs et vous pourrez débloquer un tout nouveau compagnon ! Nouvelle mise à jour, nouveaux objets stylés ! La boutique Premium accueille un tout nouveau Lot de luxe Vallée tropicale, qui apportera une touche de couleur à votre vallée avec de nouvelles apparences éclatantes pour l'Esplanade, le Château des rêves, la Boutique de Daisy, le restaurant Chez Rémy, le Magasin de Picsou et la Station de visite des vallées.

! La boutique Premium accueille un tout nouveau Lot de luxe Vallée tropicale, qui apportera une touche de couleur à votre vallée avec de nouvelles apparences éclatantes pour l'Esplanade, le Château des rêves, la Boutique de Daisy, le restaurant Chez Rémy, le Magasin de Picsou et la Station de visite des vallées. Ce nouveau lot est accompagné d'un tout premier effet environnemental en boutique Premium : le Ciel de pluie de météores. Remplissez votre ciel d'averses cosmiques, parfaites pour observer les étoiles tard le soir ou pour ajouter une touche encore plus lumineuse à vos photos !

: le Ciel de pluie de météores. Remplissez votre ciel d'averses cosmiques, parfaites pour observer les étoiles tard le soir ou pour ajouter une touche encore plus lumineuse à vos photos ! Retrouvez l'ambiance de la rentrée avec la nouvelle apparence École du village et le kit Cour d'école du village assorti. Cette mise à jour ajoute aussi le charmant compagnon Chouette savante et l'emblématique compagnon Balai de Fantasia.

assorti. Cette mise à jour ajoute aussi le charmant compagnon Chouette savante et l'emblématique compagnon Balai de Fantasia. Nous ajoutons également des préréglages prêts à l'emploi dans la boutique Premium. Certains lots, dont plusieurs déjà existants, arriveront désormais avec des préréglages, pour vous permettre de décorer votre vallée encore plus facilement !

Gardez aussi un œil sur le Magasin de Picsou pour découvrir de tout nouveaux articles hebdomadaires, comme le débardeur Léopard rose, la veste universitaire Dreamlight, la salopette d'artiste, le smoking Château enchanté, la jupe à motifs Navigateur cramoisi et bien d'autres.

pour découvrir de tout nouveaux articles hebdomadaires, comme le débardeur Léopard rose, la veste universitaire Dreamlight, la salopette d'artiste, le smoking Château enchanté, la jupe à motifs Navigateur cramoisi et bien d'autres. Des packs de pierres de lune saisonniers seront également disponibles pour une durée limitée.

FONCTIONNALITÉS ET AMÉLIORATIONS DE DISNEY DREAMLIGHT VALLEY

GRANDE EXPOSITION D'OLAF

Nouvelles salles d'exposition

Enfin, la Grande Exposition d'Olaf ouvrira deux toutes nouvelles salles à compléter, consacrées au Plateau ensoleillé et aux Hauteurs glacées. Chacune arrivera avec ses propres récompenses uniques à l'achèvement.

AMITIÉ

Améliorations générales de Disney Dreamlight Valley

Nous avons repensé et amélioré la façon dont vous interagissez avec vos amis de la vallée.

Vous pourrez désormais utiliser les manuels de formation pour changer le rôle de n'importe quel villageois, à n'importe quel niveau.

Nous revoyons également les recettes d'artisanat afin de faciliter la fabrication des manuels !

Vous pourrez aussi sélectionner plusieurs objets individuels de votre inventaire pour les offrir en une seule fois.

En parlant de cadeaux, vous pourrez désormais relancer chaque cadeau favori une fois par jour.

Nouveaux avantages d'amitié

Nous avons également mis à jour les avantages liés à la montée en niveau de vos amitiés.

Les amis de niveau 7 pourront désormais vous aider à récolter des objets ! Vous pourrez choisir 1 objet lié aux rôles de base de votre ami dans n'importe quel biome débloqué, et lui demander d'en récolter davantage pour vous. Le lendemain, vous pourrez récupérer vos lots d'objets auprès de votre ami.

Le nombre d'amis à qui vous pouvez demander de l'aide n'est pas limité.

Vos amis resteront disponibles dans la vallée pendant qu'ils partent à la recherche d'objets.

Vous pourrez également utiliser votre carte pour vous déplacer rapidement jusqu'à n'importe lequel de vos amis de niveau 10.

Meilleurs amis !

Avec « Au pixel près », vous pourrez devenir Meilleurs amis avec les villageois de votre vallée !

Dès qu'un villageois atteint le niveau 10 d'amitié, son étoile est remplacée par une jauge en forme de cœur doré. Cette jauge, pour tous les villageois, se réinitialise chaque jour et ne peut être remplie qu'une fois par jour.

Une fois la nouvelle jauge en forme de cœur doré remplie, vous pourrez passer du temps avec votre Meilleur ami et bénéficier d'avantages à durée limitée !

Vous et votre Meilleur ami bénéficierez d'une aura d'amitié suprême, active pendant une durée limitée, qui débloque le bonus de profession de niveau maximum pour TOUS les rôles.

Le sprint affectera désormais la durée de votre aura d'amitié suprême, mais pas votre endurance.

Les moments passés avec un Meilleur ami ne peuvent avoir lieu qu'une fois par jour et par villageois.

DÉCORATION

Nouvelles recettes d'artisanat de Disney Dreamlight Valley

Voici de nouvelles recettes d'artisanat propres à chaque biome !

Réalisez des recettes d'artisanat à partir d'ingrédients issus des biomes du jeu de base pour créer des ensembles de mobilier uniques !

Dans « Au pixel près », vous pourrez réaliser une superbe gamme de nouveaux meubles fantaisistes d'inspiration féerique pour votre Prairie tranquille.

Sauvegarde rapide en mode Édition

Afin de réduire les risques de perte de votre progression en décoration, vous pourrez désormais effectuer une « Sauvegarde rapide » de vos modifications en cours sans quitter le mode Édition. Ce sans devoir passer par « Sauvegarder et quitter ».

Îles volantes du Vallon des contes

Cette mise à jour introduira également trois toutes nouvelles îles volantes pour les possesseurs de l'extension Disney Dreamlight Valley The Storybook Vale.

Chaque île sera inspirée des biomes de l'extension, comme la Reliure, Mythopie et le Comté des contes.

DREAMSNAPS

Améliorations générales

Nous avons mis à jour l'interface des écrans de vote en 1 contre 1 afin d'harmoniser la présentation des DreamSnaps. Les deux images occuperont donc le même espace.

Vous aurez toujours la possibilité d'afficher n'importe quelle image en « plein écran » avant de voter.

DIVERS

Effets environnementaux

Un tout nouveau type de décoration pour votre vallée !

L'interface du menu a été mise à jour pour inclure une section « Spécial » dédiée aux effets environnementaux, comme les aurores boréales et le futur ciel de pluie de météores.

Ces effets environnementaux peuvent être appliqués par zone (biome, sous-biome ou île volante).

PRINCIPAUX CHANGEMENTS ET CORRECTIFS DE DISNEY DREAMLIGHT VALLEY

Nous corrigeons un problème qui empêchait certains joueurs de recevoir une récompense de mobilier du Coffre lors de la semaine 5 de la Voie des Étoiles « Glamour divin ». Vous devrez être éligible pour recevoir un coffre de récompense du Coffre.

Nous avons connaissance d'un problème qui a empêché certains joueurs éligibles au bonus Early Adopter de Honeyglow Woods de le recevoir.

Correction précédente d'un problème dans la quête « Chapitre 2 : De la pensée, du brouillard et de la lumière » du pack Aventure Honeyglow Woods. La liste de courses disparaissait et où l'étal ne pouvait pas être débloqué.

Résolution précédente d'un problème dans la quête « Chapitre 4 : Une histoire de queue » du pack Aventure Honeyglow Woods. Bourriquet était parfois absent à l'étape 27.

Correction d'un problème dans le pack Aventure Honeyglow Woods. Il était possible d'interagir trop tôt avec un mât de drapeau, ce qui prêtait à confusion.

Correction d'un problème où la récompense d'un coffre vert pouvait tomber derrière un buisson dans l'arbre Everoak de la Mornelande, la rendant inaccessible.

Résolution d'un problème où l'utilisation de l'Ancient Vacuum pour éliminer les Tourbillons de miel du Bosquet du Bravecœur avant d'avoir atteint l'étape appropriée de la quête « Chapitre 7 : Une voix derrière la porte » empêchait les joueurs de progresser.

Correction d'un problème où les fleurs ne réapparaissaient pas assez rapidement dans les Bois de Lumiel.

Correction d'un problème dans la quête « Interlude 3 : La surprise de l'ombre » du pack Aventure Honeyglow Woods. Il était alors trop difficile d'interagir avec la fissure du mur.

Résolution d'un problème dans la quête « Interlude 3 : La surprise de l'ombre » du pack Aventure Honeyglow Woods. Vous pouviez alors rester bloqué à 0/4 pot de miel collecté.

Correction d'un problème dans la quête « Interlude 2 : L'espace vide maussade ». La potion des couleurs secondaires pouvait ne pas être reçue.

Correction d'un problème dans la quête « Interlude 2 : L'espace vide maussade ». Il pouvait alors être impossible de dégager le chemin menant au Bosquet du Bravecœur.

Résolution d'un problème dans la quête « Choses d'adultes ». Après avoir ramassé la clé papillon, celle-ci pouvait disparaître et la quête ne progressait plus.

Correction d'un problème dans la quête « Mortalité médicinale ». Hercule pouvait alors rester bloqué.

Correction d'un problème dans la quête « Cuisine canine ». Le fruit violet n'apparaissait pas près de l'arbre du Chat de Cheshire. Il était envoyé dans votre boîte aux lettres si l'arbre était placé dans l'extension du Ranch de Florespérance.

Résolution d'un problème dans la quête « Les ruines englouties » où les dialogues de Merlin pouvaient tourner en boucle.

Correction d'un problème où les messages « Objets trouvés » pouvaient contenir plus d'objets que l'inventaire ne peut en accueillir.

Correction d'un problème empêchant de placer des meubles sur le Sentier en pierre de lave et les Pavés de cristal.

Résolution d'un problème empêchant les joueurs de fermer l'écran de récompenses avec la touche Échap ou le bouton « Retour » de la manette.

Correction d'un problème empêchant de placer des PNJ via la commande PNJ du mode Photo dans Mythopie.

Source : Gameloft