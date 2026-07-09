A l'occasion de la sortie du nouveau contenu additionnel, le premier dans le genre pour le jeu, Gameloft offre du contenu gratuit pour Disney Dreamlight Valley à l’ensemble des joueurs.

Épisode caniculaire ou non, la magie de Disney continue de souffler sur PC et consoles. Quatre ans après ses débuts, Disney Dreamlight Valley est désormais indissociable des expériences cosy typées simulation de vie et de ferme. L’Animal Crossing-like de Gameloft est parvenu à fédérer une communauté solide, notamment grâce à son système de suivi saisonnier. Chaque saison est en effet associée à une mise à jour gratuite généralement majeure, accompagnée de l’arrivée d’un ou plusieurs personnages. Hercule et ses acolytes olympiens ont donc rejoint la Vallée, au même titre que Winnie l’Ourson, à condition de mettre la main au portefeuille. Pour marquer l’arrivée du premier pack Aventure, Gameloft a décidé de marquer le coup en offrant du contenu gratuit à l’ensemble des joueurs de Disney Dreamlight Valley.

Du nouveau contenu gratuit disponible pour Disney Dreamlight Valley

Les joueurs réguliers de DDLV sont au fait depuis le temps, Gameloft aime choyer sa communauté dès que l’occasion se présente. Cette fois, l’éditeur offre du nouveau contenu gratuit pour l'ensemble des joueurs afin d’inaugurer comme il se doit le premier pack Aventure de Disney Dreamlight Valley. Ce nouveau type de DLC, facturé 16,99€, proposera en outre de nouveaux personnages, une zone, une histoire inédite en one-shot, et quelques nouveautés thématiques. Mais pas besoin de sortir la carte bleue pour mettre la main sur « La corde à linge de Porcinet », même s'il faudra malgré tout faire quelques manipulations. Rendez-vous, comme souvent sur Twitch. En visionnant une heure une diffusion sur Disney Dreamlight Valley auprès d’un streameur participant, les joueurs pourront repartir avec leur contenu gratuit.

Regarder un ou plusieurs streams pendant 60 minutes au total : la Corde à linge de Porcinet

Rappelons, comme toujours, qu’il n’est pas nécessaire de rester figé devant son ordinateur ou son téléphone pendant une heure. Il est tout à fait possible de faire tourner la diffusion en tâche de fond et en silencieux et de vaquer à ses occupations. Pas besoin non plus de tout regarder d’un coup, le temps de visionnage étant calculé sur l’ensemble des streams participants regardés.

Contenu gratuit à récupérer via les Twitch Drops ©Gameloft

Vous aurez ainsi jusqu’au 15 juillet à 16h59 pour récupérer votre contenu gratuit de Disney Dreamlight Valley via la campagne Twitch Drops. Pour obtenir votre récompense, voici la marche à suivre :

Liez vos comptes Twitch et Disney Dreamlight Valley sur le site officiel.

Regarder 60 minutes de stream du jeu, soit en une fois, soit en plusieurs.

Rendez-vous dans votre inventaire de drops Twitch sur le site pour réclamer votre contenu gratuit.

Ouvrez votre boîte aux lettres dans votre partie pour récupérer le cadeau.

Source : DDLV