Le paysage des jeux cosy continue de fleurir et cette année plusieurs productions très attendues vont éclore, comme Witchbrook ou encore Grave Seasons, qui se présentent comme deux alternatives sérieuses à Stardew Valley. Et pendant que de nombreuses autres productions sont en train de germer à l’abri des regards, les grands favoris de la communauté du cozy gaming continuent de s’améliorer. Stardew Valley passera prochainement en version 1.7, 10 ans après sa sortie, quand son pendant féerique, Disney Dreamlight Valley, accueille de nouveaux résidents au fil des saisons. Justement, Gameloft a fait une première annonce très attendue des joueurs quant au programme prévu ce printemps.

La grande favorite de nombreux fans de Disney va prochainement rejoindre la Vallée. Le petit monde apaisant du jeu continue de se développer au rythme des saisons. 2026 a commencé sur une note romantique, des spaghettis bolognaises et deux chiens éperdument amoureux. La Belle et le Clochard a occupé les joueurs réguliers de Disney Dreamlight Valley ces dernières semaines, mais un petit vent de fraîcheur s’apprête à souffler dans le jeu. La mise à jour « The Whispers of the Wind » marquera donc l’arrivée très attendue de Pocahontas, dont le design a officiellement été dévoilé. Les joueuses et joueurs de DDV auront ainsi rendez-vous avec elle dès le 8 avril 2026, date à laquelle le patch sera déployé.

C’est désormais une habitude avec le studio, il faut pour l’instant se contenter d’une date et d’un premier visuel livrant déjà quelques indices sur le contenu de la prochaine mise à jour de Disney Dreamlight Valley. Quelques éléments vestimentaires ont ainsi déjà été dévoilés, mais une grande question demeure : est-ce que d’autres personnages accompagneront Pocahontas, notamment des animaux ? Les fans espèrent déjà voir débarquer l’iconique Meeko, le raton-laveur et meilleur ami de la nouvelle arrivante. Il faudra patienter un tout petit peu pour le découvrir, Gameloft communiquant au compte-gouttes sur ses mises à jour.

Des nouvelles informations seront donc communiquées dans les jours qui viennent. Rappelons par ailleurs que Hercule lui succèdera ensuite à l’été 2026, comme l’avait dévoilé le studio dans la feuille de route de Disney Dreamlight Valley. La communauté est en tout cas impatiente d'accueillir Pocahontas au sein de leur Vallée. « J'ai tellement hâte, c'est ma préférée ! Je l'attendais depuis tellement longtemps ! », s'enthousiasme par exemple une fan de DDV. Le rendez-vous est clairement pris.

Source : Gameloft