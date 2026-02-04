La magie de Disney continuera de souffler cette année encore. Quatre ans après son lancement en accès anticipé, Disney Dreamlight Valleyc s’est confortablement installé dans le paysage des jeux cosy. Le titre a su fédérer une communauté fidèle, toujours avide de nouveautés, et Gameloft s’emploie à répondre à leurs attentes à chaque mise à jour. Personnages emblématiques ayant marqué plusieurs générations, options de confort très demandées, ajustements de gameplay et ajouts variés sont désormais la routine pour les joueuses et joueurs de Disney Dreamlight Valley. Justement, Gameloft vient de lever le voile sur la première grande mise à jour de 2026, qui s’accompagnera de nouveaux personnages qui ont du chien.

La première mise à jour de 2026 de Disney Dreamlight Valley se dévoile

Du charme canin, la prochaine mise à jour majeure de DDV n’en manquera pas. Ce n’est plus un secret, La Belle et le Clochard sera à l’honneur de la première grande mise à jour de 2026. L’ensemble des joueuses et joueurs pourront ainsi accueillir Lady et Clochard dans leur village, en les aidant à échapper aux gardiens de la fourrière, bien décidés à les capturer. L’occasion de découvrir un tout nouveau royaume inspiré de La Belle et le Clochard et de veiller à ce que l’amour triomphe. Une fois le célèbre duo installé dans la Vallée, les joueurs de Disney Dreamlight Valley pourront prendre part à leurs quêtes d’amitié dédiées. De nombreux objets et vêtements aux couleurs du film sont également prévus, même si Gameloft entend garder une partie de ses surprises sous le coude.

Les fans de Disney Dreamlight Valley sont ainsi invités à surveiller les réseaux sociaux officiels du jeu afin de découvrir de nouveaux aperçus d’ici la sortie de la mise à jour « Un amour de chien », attendue pour le 11 février 2026. Des informations supplémentaires concernant la prochaine Voie des étoiles ainsi que les autres nouveautés du patch devraient notamment être dévoilées.

Des cadeaux en attendant la mise à jour

Lady et Clochard ne seront toutefois que les premiers personnages à rejoindre la Vallée cette année. Gameloft a en effet déjà confirmé l’arrivée prochaine de nouveaux univers, notamment Pocahontas et Hercule, qui viendront enrichir Disney Dreamlight Valley au fil des mises à jour de 2026. On rappelle également que Gameloft a mis à disposition des cadeaux pour les joueurs, à récupérer grâce à la manipulation suivante, si ce n’est pas déjà fait.

Lancez Disney Dreamlight Valley sur la plateforme de vos choix et ouvrez le menu du jeu

Allez ensuite dans l'onglet « Paramètres» en haut à droite de l'écran

Allez dans l'onglet « Aide » à gauche de l'écran

Entrez ensuite le code « WISHBLOSSOMFRAME » et « HAPPYNEWYEAR2026 » (si vous ne l'aviez pas fait) dans la section « code d'échange »

» et (si vous ne l'aviez pas fait) dans la section « code d'échange » Cliquez sur « récupérer ». Si un message vous marque que le code a déjà été échangé, pas de panique, c’est normal.

Allez ensuite dans la boîte aux lettres de Disney Dreamlight Valley pour récupérer vos récompenses. Il arrive parfois qu'elles mettent un peu de temps à arriver, mais c'est généralement instantané.



Source : Gameloft