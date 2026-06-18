Hier était un grand jour pour la communauté Disney Dreamlight Valley. Le studio Gameloft a organisé un showcase comme il en a le secret afin de faire une grande annonce. Ça y est, c'est désormais confirmé, l'univers que tout le monde attendait va bien rejoindre le jeu-service. Mais cela va prendre une forme bien particulière. On fait le point avec vous sur les nouveautés dévoilées.

Disney Dreamlight Valley annonce un pack d'aventure pour ses nouveaux personnages

Gameloft s'apprête à célébrer avec vous les 100 ans de Winnie l'ourson. Le studio vous a concocté un nouveau DLC baptisé Honeyglow Woods. Celui-ci différera des précédents en ce qu'il prendra la forme d'un « Pack aventure », le premier de Disney Dreamlight Valley. En traversant un portail magique dans la vallée, vous atterrirez dans le Bois de Lumiel, où la joie s'est envolée. Ce sera alors à vous de résoudre les énigmes et percer les secrets pour ramener la lumière en ces lieux.

Bien sûr, vous ne serez pas seul pour accomplir cette mission. Le nouveau DLC de Disney Dreamlight Valley vous mènera à la rencontre de Winnie, Porcinet et Bourriquet. Chacun sera ravi de jouer avec vous, voire vous demander un coup de patte pour les aider à retrouver ce qu'il aurait perdu. Mais ce ne sont pas les seuls habitants du Bois de Lumiel. Le pack aventure vous donnera la possibilité de lancer votre exploitation de miel en prenant soin de vos abeilles, et de vous occuper d'adorables hérissons.

Gameloft annonce la sortie du DLC B Honeyglow Woods pour le 8 juillet 2026, sur toutes les plateformes. Il sera proposé au prix de 16,99 € seul et en pack à 49,99 € si vous ne possédez pas encore le jeu. Dans l'ensemble, les commentaires sous le post X de l'annonce sont enthousiastes. « Je suis super contente »1, « C'est tout ce qu'il me fallait et ça a l'air tellement bien »2 ou encore « Prenez mon argent »3, voilà ce qu'on peut lire. Certains soulignent en revanche qu'ils en espéraient plus « pour le prix »4 ou regrette simplement que Gameloft « célèbre les 100 ans de Winnie l'ourse en faisant payer un autre DLC »5.

Même si l'enthousiasme semble l'emporter, les conditions suscitent de même des critiques. En tout cas, si vous, vous craquez pour le pack aventure de Disney Dreamlight d'ici au 22 juillet au plus tard, vous recevrez en cadeau une tenue spéciale “Rainy Day” pour Winnie l'ourson (on dirait Paddington avec ce ciré bleu !). Enfin, on vous rappelle que vous pouvez obtenir un accessoire gratuit à l'effigie de Bourriquet jusqu'au 24 juin, on vous explique comment.



© Disney / Gameloft.

Gameloft tease déjà la suite pour Disney Dreamlight Valley

En plus de son annonce du pack aventure, l'équipe de Gameloft a aussi donné un avant-goût de la roadmap pour les mois à venir. Ainsi, on comprend que le DLC payant ne sera pas la seule nouveauté de juillet. De fait, Disney Dreamlight Valley accueillera gratuitement l'univers des Mondes de Ralph. Ensuite, plusieurs temps de communication sont prévus pour rythmer la fin de l'année. Mais pour l'heure, le studio préserve le mystère.

© Disney / Gameloft.