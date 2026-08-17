Disney Dreamlight Valley lève le voile sur les nouveautés qui vont rythmer la fin d'année 2026. Préparez-vous pour l'arrivée de Disney Channel, un nouveau DLC et d'autres surprises encore.

Disney Dreamlight Valley a organisé un panel spécial ce week-end à l'occasion de la convention D23. Les joueuses et joueurs ont ainsi découvert toutes les nouveautés qui les attendraient tout au long de la fin de l'année 2026. Et pour le coup, le studio Gameloft ne fait pas les choses à moitié. Entre des tenues inspirées de personnages iconiques de Disney Channel, un nouveau DLC sous-marin et d'autres univers thématiques, vous aurez de quoi faire.

Disney Channel fait son entrée dans la vallée

Cela fait un moment que les fans espéraient, ça va enfin se concrétiser ! Les univers de Disney Channel, la chaîne jeunesse qui a bercé l'enfance de millions de personnes, arrivent enfin dan Disney Dreamlight Valley. La nouvelle a été annoncée lors du panel D23, avec deux séries et héroïnes qui ouvrent les destifivités :

Hannah Montana

Lizzie McGuire

La boutique de Disney Dreamlight Valley vous proposera très bientôt des tenues et meubles inspiré de ces deux séries phares des années 2000. Du 19 août au 9 septembre 2026, de nouveaux articles seront ajoutés chaque semaine.

© Disney / Gameloft

Un nouveau DLC pour Pirates des Caraïbes ?

Pokemon Pokopia n'est donc pas le seul jeu à ouvrir les portes d'une zone sous-marine via un DLC. C'est en tout cas ce que révèle Disney Dreamlight Valley avec sa future nouvelle expansion : The Keepsake Sea. Dévoilée pendant le fameux panel, il s'agira de la quatrième pour le jeu-service de Gameloft.

Pour l'instant, le contenu de Disney Dreamlight Valley The Keepsake Sea reste bien mystérieux. Cela dit, le teaser dévoilé semble bien confirmer ce que beaucoup espèrent depuis longtemps. La fin de la vidéo montre une ombre découvrant un trésor. Or, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de celle de Jack Sparrow, le héros de Pirates des Caraïbes. Il semble qu'il va enfin avoir sa place dans le jeu.

La date de sortie du DLC The Keepsake Sea pour Dreamlight Valley n'a pas encore été dévoilée. Gameloft prévoit simplement un live de présentation courant octobre 2026.

Disney Dreamlight Valley donne sa roadmap pour la fin 2026

La collaboration et le DLC Keepsake Sea ne sont pas les seules nouveautés à venir pour 2026. Gameloft l'avait bien dit il y a quelques mois, ce sera sa plus grosse année. Et pour cause, deux autres univers iconiques seront à l'honneur dans les prochaines mises à jour gratuites :

Septembre 2026 : Oobie Boogie de L'Étrange Noël de Mr Jack arrive avec des quêtes hebdomadaires avant Halloween.

: Oobie Boogie de L'Étrange Noël de Mr Jack arrive avec des quêtes hebdomadaires avant Halloween. Décembre 2026 : Lio et Stitch vous réserve des célébrations spéciales pour les fêtes.

Le progamme de Disney Dreamlight Valley va donc être bien chargé pour le reste de l'année 2026. D'autres univers cultes de la Company aux grandes oreilles seront de la partie pour rythmer les mois à venir, entre contenus gratuits et autres nouveautés.

© Disney / Gameloft