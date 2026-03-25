Disney Dreamlight Valley devrait encore prouver qu'il possède un gros potentiel sur le long terme. Le jeu-service de Gameloft serait sur le point d'ajouter une fonctionnalité très appréciée d'autres jeux comme les Animal Crossing.

Gameloft continue d'émerveiller les fans de la Company aux grandes oreilles avec son jeu phare. En service depuis 2022, Disney Dreamlight Valley vous permet de vivre une vie paisible — non sans péripéties — au cœur d'une vallée magique peuplée de personnages emblématiques des films de votre enfance. Année après année, le titre continue d'accueillir du contenu supplémentaire pour maintenir sa communauté intéressé. Une belle nouveauté est justement sur le point d'arriver et cela répondrait à une grosse attente de la part de ceux qui connaissent bien les Animal Crossing.

Tout exposer dans Disney Dreamlight Valley ?

En tant que jeu-service, Disney Dreamlight Valley se doit de rester animé sur la durée. À ce titre, Gameloft organise par exemple des événements qui rythment l'année tout du long. Plus encore, le studio déploie régulièrement des mises à jour pour enrichir véritablement le contenu du jeu. Par petites touches, il ajoute des fonctionnalités qui rendent l'expérience sensiblement plus intéressante pour les joueuses et joueurs de Disney Dreamlight Valley.

Très proche de sa communauté, Gameloft a pris l'habitude de teaser ses nouveautés sur les réseaux sociaux. Ce faisant, il attise la curiosité des internautes avec des posts énigmatiques que les uns et les autres essaient de décrypter. Une fois de plus, le studio a donc remis le couvert avec une capture d'écran d'un nouveau bâtiment à venir dans Disney Dreamlight Valley, accompagné de cette description :

Attendez… Serait-ce un nouveau bâtiment dans la Vallée ?! La maison d’un nouveau personnage ? Un nouveau lieu de quête ou quelque chose de complètement différent ? Partagez vos suppositions en commentaire !

Les fans s'en sont donc donné à cœur joie pour commenter la publication avec leurs hypothèses. Certains ont d'abord repéré la figure d'Olaf de La Reine des Neiges sur la devanture, se réjouissant de le voir ici. Sera-t-il le maître des lieux ? L'emblème à son effigie est-il voué à changer selon les saisons ? Impossible de le savoir pour le moment. Mais la fonction du futur bâtiment de Disney Dreamlight Valley pourrait bien, en revanche, avoir été devinée.

En effet, les fans semblent globalement s'accorder sur le fait qu'il s'agit d'un... musée ! Outre l'architecture, le mortarboard (chapeau universitaire) au-dessus de l'entrée et les astres sur le toit sont des indices assez évidents. Ce serait en tout cas une grande nouvelle pour les joueuses et joueurs. Cela fait des années que les amateurs d'Animal Crossing encore de Stardew Valley espèrent un tel lieu dans Disney Dreamlight Valley. Il semble qu'ils aient enfin été entendus. Bientôt, ils devraient pouvoir exposer leurs collection entre ces murs.