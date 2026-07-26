Les Mondes de Ralph arrive dans Disney Dreamlight Valley et son studio veut marquer le coup. Découvrez la nouvelle quête de la prochaine mise à jour ainsi que la nouvelle Voie des étoiles.

Disney Dreamlight Valley s'apprête à faire une nouvelle mise à jour pour accueillir l'univers des Mondes de Ralph (Wreck-It Ralph). Pour cette occasion, le jeu a prévu quelques festivités. Une nouvelle grande quête vous attend, mettant en lumière l'esprit arcade du film d'animation. Tout sera disponible le 29 juillet 2026.

Une nouvelle quête pour l'arrivée des Mondes de Ralph

Une nouvelle mise à jour de Disney Dreamlight Valley. Baptisée ”Pixel Perfect”, elle va enfin faire rentrer Les Mondes de Ralph dans la Vallée. Mais, avant cela, Gameloft a conçu une quête spéciale. Préparez-vous dès maintenant pour une grande chasse de poussière à la poussière de pixel dès le 29 juillet 2026.

Grâce à cela, vous pourrez gagner des récompenses en lien avec le film de 2012 pour accueillir ses héros comme il se doit. Borne d'arcade ou encore tenue hommage à Félix, vous aurez vite toute la panoplie des Mondes de Ralph. Vous pourrez alors décorer sa maison à l'architecture quelque peu atypique. Ainsi, Ralph La Casse et Vanellope auron leur propre cocon dans Disney Dreamlight Valley.

Disney Dreamlight Valley lance le Pop City Star Path

En plus du nouvel événement, la version 1.24.1 de Disney Dreamlight Valley va ouvrir une nouvelle Voie des étoiles : le Pop City Star Path. Cela veut dire que vous allez pouvoir remporter de nouveaux meubles et des tenues. Un nouveau compagnon, en l'occurrence un adorable chat blanc tacheté, sera aussi de la partie.

Même si la majorité des éléments présentés concernent la boutique Premium de Disney Dreamlight Valley, les fans se disent « agréablement surpris » pour beaucoup dans les commentaires de la vidéo. Le seul regret est que cela souligne l'ambivalence de ces mises à jour gratuites qui proposent nombre de contenus payants. Mais qu'à cela ne tienne, des joueurs assument : « prenez toutes mes Moonstones ». Assurément, ceux-là seront au rendez-vous le 29 juillet.