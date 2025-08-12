Disney Dreamlight Valley va marquer un grand coup avec une nouvelle mise à jour qui rend honneur à un film tout simplement adoré. Elle devrait séduire les joueurs avec beaucoup de contenu gratuit à la clé.

Disney Dreamlight Valley va bientôt plonger dans l’univers coloré et émouvant de Vice-Versa. Gameloft vient d’annoncer que la prochaine mise à jour gratuite, baptisée “Sauvetage Emotionnel”, arrivera le 20 août 2025 sur toutes les plateformes. Et elle promet un joli mélange de nostalgie, d’émotions et de nouvelles activités.

Une nouvelle mise à jour pour Disney Dreamlight Valley

Les joueurs de Disney Dreamlight Valley pourront bientôt croiser Joy et Sadness dans leur vallée. Ces deux émotions iconiques s’inviteront pour une mission spéciale : réparer la console de contrôle émotionnelle de Riley.

Vous incarnerez un Mind Worker et devrez relancer le flux des souvenirs pour remettre les émotions de Riley sur la bonne voie. Un défi à la fois touchant et amusant, qui devrait plaire autant aux fans du film qu’aux joueurs en quête de nouveauté.

Pour accompagner cette mise à jour, le mini-événement Memory Mania fera son retour du 27 août au 9 septembre.

Au programme : de nouvelles récompenses exclusives, dont un adorable compagnon animal inspiré de Nostalgia, tiré du film Vice-Versa 2. De quoi donner encore plus de personnalité à votre vallée.

Un Star Path qui sent bon l’été rétro

La mise à jour Disney Dreamlight Valley accueillera aussi un nouveau Star Path “Retro Roadtrip”. L’idée ? Ramener un peu de nostalgie estivale avec des activités simples mais fun.

Vous pourrez partir à la pêche, passer du temps avec vos compagnons, ou encore sortir votre Royal Phone pour immortaliser vos plus beaux moments. Les récompenses incluent des tenues rétro, du mobilier inspiré des diners américains et même un renard vintage comme compagnon.

Gameloft ne se contente pas d’ajouter du contenu. La mise à jour de Disney Dreamlight Valley apportera aussi des améliorations pratiques. La Galerie photo pourra désormais stocker jusqu’à six clichés préférés. Côté personnalisation, il sera possible de repenser la disposition des pièces secondaires dans les maisons. Et bonne nouvelle pour les constructeurs créatifs : clôtures et chemins diagonaux pourront enfin être combinés.

Entre l’arrivée de Joy et Sadness, le retour de Memory Mania, un Star Path au parfum rétro et des ajustements bien pensés, cette mise à jour s’annonce comme l’une des plus riches de l’année.

Elle mêle émotions, créativité et moments de détente. Et surtout, elle donne encore plus envie de passer du temps dans la Vallée, pour vivre de nouvelles histoires et créer de nouveaux souvenirs.

Source : Disney