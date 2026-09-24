Gameloft a déployé la mise à jour d’automne de Disney Dreamlight Valley et elle apporte un nouveau résident, des nouveautés, des améliorations de confort et six semaines d’événements avec plein de contenus gratuits à gagner.

La saison des frissons a envahi Disney Dreamlight Valley. La mise à jour de septembre 2026 est arrivée, avec son lot d’événements, de nouveaux résidents, aOogie Boogie, célèbre antagoniste de L’Etrange Noël de Monsieur Jack et Zero en tant que compagnon, de meubles, d’objets, de quêtes et d’améliorations en tout genre. On fait le point sur ce que change et apporte cette nouvelle mise à jour de DDV.

La mise à jour d'automne de Disney Dreamlight Valley est dispo

Les festivités vont ainsi battre leur plein pendant six semaines, où vous devrez relever de nouveaux défis afin de gagner diverses récompenses. Pour y accéder, il faudra au préalable avoir débloqué la Prairie tranquille, le Magasin de Piscou et le restaurant Chez Rémy. Autrement dit, c’est une formalité pour les joueurs réguliers de Disney Dreamlight Valley. Une fois les conditions remplies, un mystérieux miroir apparaîtra dans la Vallée et vous permettra de rejoindre le repaire d’Oogie Boogie où vous pourrez participer à une série de six semaines de défis, du 23 septembre au 4 novembre. Notez qu’il sera impératif d’avoir enclenché la première quête avant cette date, autrement il faudra attendre le retour de l’événement l’année prochaine pour espérer débloquer Oogie Boogie.

En plus d’une nouvelle Voie des Etoiles et des événements saisonniers traditionnels, cette nouvelle mise à jour de Disney Dreamlight Valley apporte également son lot de nouveautés. A commencer par le Tableau des événements, faisant partie de la nouvelle Voie des étoiles d'initiation, ainsi que des codes de préréglages pour partager ses décorations préférées avec d’autres joueurs ou encore la possibilité de placer certains bâtiments sur les îles volantes. Les deux dernières salles de la Grande exposition d’Olaf ouvrent également leurs portes à cette occasion et elles s’accompagnent de nouvelles récompenses pour toutes celles et ceux qui termineront toutes les salles. Voici en résumé toutes les grandes nouveautés de DDV.

Liste des nouveautés de Disney Dreamlight Valley

Personnages et événements

Arrivée de Oogie Boogie (L’Etrange Noël de Monsieur Jack) qui ne se débloque plus automatiquement, mais en terminant 6 semaines de défis hebdomadaires, du 23 septembre au 4 octobre 2026. Il faut cependant commencer la première quête avant l'échéance. Guide pour terminer le défi 1 d'Oogie Boogie

Arrivée de Zero, le chien fantôme, à débloquer comme compagnon pendant l’une des quêtes.

Nouvelle Voie des étoiles avec des tenues ensorcelantes, des meubles et autres objets.

Retour de l’événement « Festival flottant hanté » du 7 au 31 octobre 2026 avec des décorations saisonnières à gagner.

Retour de l’événement « Des bonbons ou un sort » du 14 au 31 octobre 2026, avec une nouvelle façon de récolter des bonbons (en allant de maison en maison). Des décos d’Halloween Town sont à gagner.



Nouveautés de gameplay

Grande Exposition d’Olaf : ouverture des dernières salles avec des récompenses pour ceux qui auront entièrement terminé le musée.

Possibilité de placer des bâtiments et stands sur les îles Flottantes : Palais de Tiana, la Boutique, Grande Exposition d'Olaf, Écuries, Jardin de WALL-E, bateau de Vaiana, serre de la Bête, stands d'Aladdin, Kristoff, Mulan et Tiana etc.

Nouvelle Voie des étoiles permanente dans Disney Dreamlight Valley servant d’introduction. Disponible après une discussion avec Merlin. Contient des récompenses sur le thème de l’astronomie.

Ajout du Tableau des événements. Se trouve sur la Place et permet de suivre jusqu’à 3 événements en cours sans passer par le menu.Ajout de la route des émotes. Les émotes sont maintenant utilisables hors du Mode Photo. Il y en a 11 gratuites.

Possibilité de vider entièrement une zone, au choix les meubles, le paysage (arbres, rochers, etc), les clôtures et/ou chemins.

Ajout des codes de préréglages pour les décorations : valable 14 jours uniquement.

Ajout de skins pour les maisons des habitants (nouveau type de kit payant).

Nouveaux objets, boutique et Voie des étoiles de Disney Dreamlight Valley

Mise à jour de la boutique Premium : tenues « méchante et gentille sorcière », costume du Chaperon rouge de la série Once Upon a Time avec son compagnon Loup, costume de vampire pour Stitch, kit pont sinistre, pack compagnon Lucifer (Cendrillon).

Nouvelles recettes de biome avec des meubles ésotériques de sorcière.

Nouveaux objets hebdomadaires à la boutique de Picsou, dont un sac à dos sirène aqua, une chaise gothique ou un lit d'automne.

Packs de Pierres de lune saisonniers pendant une durée limitée.

Mode photo et DreamSnaps

Jusqu’à 12 photos peuvent être enregistrées et soumises aux DreamSnaps, partagées par QR Code ou sur le fil DreamTeams.

Les participations DreamSpnaps sont conservées automatiquement 6 mois après les résultats.

Les QR codes sont valables 7 jours, avec 12 codes actifs max.

Des super votes pour DreamSnaps. Vous pouvez voter pour deux photos à la fois, 2 fois par jour.

Source : Gameloft