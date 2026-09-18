C’est officiel, Disney Dreamlight Valley accueillera sa prochaine mise à jour gratuite, « Saison des frissons », le 23 septembre. Pour célébrer Halloween comme il se doit, le jeu accueillera le malicieux Oogie Boogie, issu du film d’animation L'Étrange Noël De Monsieur Jack et le fidèle toutou fantomatique de Jack Skellington, Zéro. Fidèle à ses traditions Gameloft en profitera pour ajouter toute une constellation de récompenses gratuites, une nouvelle Voie des Étoiles, six semaines d’événements et des nouveautés destinées à améliorer l’expérience et le confort de jeu. On fait le point sur tout ce que cette nouvelle mise à jour de Disney Dreamlight Valley proposera.

Un nouveau résident et des événements pour Disney Dreamlight Valley

La « Saison des frissons » invitera ainsi les joueurs à enquêter sur un mystérieux miroir apparu dans le Magasin de Picsou. En le traversant, les décorateurs en herbe pénétreront dans l’antre d’Oogie Boogie, qui leur proposera de nouveaux défis chaque semaine avec des récompenses exclusives à la clé. Une mise en garde s’impose cependant, puisque la première quête doit être lancée avant le 4 novembre afin de pouvoir accéder à l’ensemble des quêtes. Passée cette date, il faudra attendre jusqu’à l’année prochaine pour pouvoir espérer accueillir Oogie Boogie et Zéro dans Disney Dreamlight Valley. En plus de cette série de défis, les joueurs pourront prendre part à deux événements, là encore avec des contenus gratuits à gagner :

7 au 31 octobre : le « Festival volant hanté » fait son retour avec de nouveaux puzzles et de nouvelles récompenses gratuites à gagner.

: le « Festival volant hanté » fait son retour avec de nouveaux puzzles et de nouvelles récompenses gratuites à gagner. 14 au 31 octobre : l’événement « Chasse aux bonbons » de Disney Dreamlight Valley revient avec de nouvelles activités pour récolter des bonbons, en allant faire du porte à porte cette fois. Des récompenses exclusives dans le thème de L'Étrange Noël de monsieur Jack de Tim Burton seront offertes.

©Gameloft.

Plusieurs nouveautés et fonctionnalités arrivent dans DDV

Comme toujours, Gameloft profitera également de cette nouvelle mise à jour de Disney Dreamlight Valley pour injecter plusieurs améliorations à son jeu cosy. « Les joueurs peuvent s'attendre à une pléthore de nouvelles améliorations de confort et de fonctionnalités », précise le développeur dans son communiqué. Parmi elles, le tout nouveau Tableau des événements. Il permettra de suivre jusqu'à trois événements en cours et participer à une nouvelle Voie des Etoiles, gratuite pour tous. En complétant des quêtes dédiées, les joueurs de Disney Dreamlight Valley gagneront des récompenses sur le thème de l’astronomie.

Gameloft a également annoncé des améliorations sur les préréglages des décorations, notamment avec de nouvelles façons d’enregistrer et de partager ses présets grâce à des codes, en plus d’ajouter une fonctionnalité pour nettoyer complètement une zone afin de mieux la redécorer. Pas de panique, il sera possible de revenir en arrière si vous changez d’avis entre-temps. Toujours dans un souci de faire la part belle à la créativité, plusieurs échoppes et bâtiments fonctionnels pourront désormais être placés sur les îles flottantes de Disney Dreamlight Valley.

Une roue d'émoticônes pour utiliser des émojis auprès de vos villageois et de vos amis est également prévue. Le musée va quant à lui ouvrir de nouvelles expositions dédiées aux Terres oubliées et l'Esplanade. Cela marquera la fin des expositions pour le jeu de base. Le jeu récompensera aussi ceux qui les auront toutes terminées avec un compagnon renard et un élément de décoration.

Liste des nouveautés confirmées pour Disney Dreamlight Valley

Tableau des événements.

Améliorations sur les préréglages des décorations avec possibilité de les partager via des codes.

Fonctionnalité pour nettoyer entièrement une zone.

Bâtiments et échoppes à placer sur les îles flottantes.

Roue d’émoticônes.

Deux dernières expositions du Musée.

Que contiendra la nouvelle Voie des Etoiles

La « Saison des frissons » de Disney Dreamlight Valley marquera également l’arrivée de la Voie des étoiles « Élégance spectrale ». Elle sera ainsi parsemée de tenues, meubles et décorations inspirés d’Halloween. La boutique Premium proposera également des compagnons « magiques », des meubles thématiques, un costume de vampire pour Stitch et le lot de compagnon contenant Lucifer (Cendrillon). Et, surprise, également des tenues de la série Once Upon a Time.

Source : Gameloft