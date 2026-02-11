De nouveaux invités et un tas de contenus supplémentaires font leur apparition dans Disney Dreamlight Valley grâce à la dernière mise à jour gratuite.

Représentant emblématique des jeux vidéo cosy phares de ces dernières années, Disney Dreamlight Valley continue de cartonner. Alors que son portage sur Nintendo Switch 2 approche à grands pas, le studio Gameloft fait le ménage dans les bugs et introduit encore plus de contenus gratuits avec sa nouvelle mise à jour. Elle est disponible dès maintenant sur tous les supports.

Encore du contenu gratuit pour Disney Dreamlight Valley

La mise à jour gratuite Puppy Love de Disney Dreamlight Valley est un véritable événement pour les fans de la Compagnie aux grandes oreilles. Et pour cause, elle introduit enfin des personnages cultes qui ont du chien, avec le royaume de La Belle et le Clochard. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous promener dans les décors emblématiques du film d'animation et vous plonger dans l'ambiance romantique du restaurant Tony's, qui ouvre à point dans la vallée pour la Saint-Valentin.

Lady et Lassie n'attendent que vous pour les aider à remplir tout un tas de quêtes. Cela vous vaudra évidemment un tas de récompenses gratuites, aussi élégantes que délicieuses. En plus, Disney Dreamlight Valey va ponctuer tout le restant du mois de février avec des événements en l'honneur de La Belle et le clochard.

Enfin, Disney Dreamlight Valley se met vraiment à la mode anglaise avec la mise à jour Puppy Love. Des tenues directement inspirées de La Belle et le Clochard, mais aussi du film Basil Détective privé sont à récupérer avec le nouveau Star Path « Paw-fect Romance ». Ainsi, vous aurez même la possibilité d'ouvrir les portes du Tony's dans la vallée.

Un tas d'améliorations avec la mise à jour gratuite Puppy Love

Disney Dreamlight Valley ne cesse de revoir sa copie. La preuve avec le confort de vie qui s'améliore une fois de plus avec cette nouvelle mise à jour. L'équipe de Gameloft s'est notamment attelée à une attente de longue date de la communauté et ça concerne la décoration. Vous pouvez enfin sélectionner et déplacer plusieurs objets à la fois. Une option groupée qui va largement faciliter l'aménagement de vos pièces. Cependant, tout le monde n'en profitera pas tout de suite. En effet, les joueuses et joueurs iOS vont devoir patienter encore un peu pour y avoir accès.

La nouvelle version de Disney Dreamlight Valley renforce également l'aspect communautaire. Désormais, ce sont les joueuses et joueurs qui votent à 100 % pour les DreamSnaps. De plus, même si les balises restent obligatoires pour répondre aux challenges, vous n'avez plus de mobilier imposé. Et pour encore plus de plaisir, les défis de tenues et de décorations sont maintenant liés, permettant de créer de vraies thématiques.

D'un autre côté, les coffres de récompenses continuent sur la même dynamique hebdomadaire, alternant entre tenue et décoration. Enfin, le mode photo de Disney Dreamlight Valley est encore plus fonctionnel est complet à compter de la mise à jour Puppy Love, notamment en ce qui concerne les poses des compagnons. De belles nouveautés qui s'accompagnent en plus d'un large correctif.

Patch notes complet de la nouvelle version de Disney Dreamlight Valley

Une fois n'est pas coutume, Gameloft s'est équipé de ses meilleurs outils pour réparer un tas de problèmes de Disney Dreamlight Valley. Les DreamTeams sont particulièrement concernées, mais aussi un certain nombre de quêtes. Alors, faisons le tour de tous les bugs résolus :

« L'épreuve de la vertu » : le chevalier et le dragon s'enregistrent enfin dans la bonne position.

« La décomposition » : résolution du problème empêchant l'enregistrement des cristaux brisés.

Correction d'un bug où une icône de remplacement 2x2 s'affichait dans l'inventaire sur certains objets de quête après qu'ils ont été incorrectement ramassés par des compagnons, ce qui pouvait bloquer la progression.

Correction d'un problème dans la quête « Trouble in Paradise » où les mochas ne pouvaient pas être donnés à Daisy.

Correction d'un problème dans la quête « Trouble in Paradise » où les mochas ne pouvaient pas être donnés à Daisy. « Quête du Grand Blizzard » : les particules d'eau scintillantes apparaissent correctement à présent.

« Critter Chaos » : résolution du bug faisant que le point de pêche pouvait être hors de portée.

« Dreamlight Day » : le livre maudit n'apparaîtra plus dans le village au lieu d'être près de la maison d'Olaf lorsqu'il est placé sur une île flottante.

« Manipuler avec précaution » : la topiaire est visible en toute circonstance.

« Chasseurs d'esprits » : désormais, Lumière ne peut plus rester coincé dans le mur.

« Rappel dans la pierre » : résolution du bug qui faisait disparaître les pierres à feu.

Correction d'un problème où le passage du menu DreamTeams au menu Quêtes entraînait l'arrêt de tous les effets sonores du jeu.

Résolution d'un bug dans le menu DreamTeams où une heure « Last Live » incorrecte était parfois utilisée.

Correction d'un problème où le temps de recharge pour renommer les DreamTeams n'était pas clairement décrit.

Correction d'un problème où les DreamTeams que vous nommez pouvaient s'afficher uniquement sous le nom « Player » sur une invitation sur les plateformes PC.

Résolution d'un bug qui pouvait faire apparaître l'avatar d'un membre DreamTeams dans votre vallée, même en dehors du mode multijoueur de Disney Dreamlight Valley.

Résolution d'un souci qui empêchait d'utiliser le curseur « Décalage horaire » sur votre manette.

Correction d'une erreur qui pouvait faire apparaître des rochers de cuivre dans votre vallée principale.

Correction de certains endroits qui pouvaient être creusés à tort sur l'île de l'éternité.

Résolution d'un problème qui faisait disparaître les pieds de certains avatars lorsqu'ils portaient la robe de fête.

Résolution d'un bug qui bloquait Rémy entre les tabourets de sa maison.

Correction d'un problème qui empêchait parfois de passer du temps avec des villageois, comme Dingo et Blanche-Neige.

Correction d'un problème qui permettait de supprimer le chemin des chariots mobiles, ce qui rendait le chariot mobile dans toutes les directions.

Résolution d'un souci qui entraînant l'apparition de certains objets muraux partiellement à l'intérieur du mur.

Correction d'un problème qui corrompait les jambes de votre avatar lorsqu'il portait les chaussures de scène à volants.

Résolution d'un problème qui pouvait corrompre les poignets de votre avatar lorsqu'il portait la manucure Candy Corn.

Résolution d'un problème qui rendait le mode caméra libre disponible dans la maison de Blanche-Neige, la maison de Cruella et la maison de Tigrou.

Correction d'un bug qui empêchait votre avatar de sortir du bâtiment lorsque votre voisin le bloquait.

Résolution d'un problème dans le menu de cuisine qui empêchait le curseur de passer de l'onglet des ingrédients à la liste des ingrédients lorsqu'une seule colonne d'ingrédients était disponible.

Correction d'une erreur qui provoquait une animation étrange quand votre avatar portait la robe Flowing Snowdrop et courait à une vitesse élevée.

Résolution de ce bug qui empêchait l'accès à la tour de l'horloge automnale dans la boutique Scrooge.

Réparation d'une erreur qui permettait de vendre des meubles de rangement contenant des objets.

Correction d'un problème où la sous-robe blanche se superposait à la couche extérieure de la robe Aurora Costume Dress.

Résolution d'un problème où la robe Polka Dot Dress se superposait beaucoup aux mains et aux outils.

Correction d'un problème où la robe De Vil Couture Gown se superposait aux colliers.

Résolution du souci où la robe Aurora Costume Dress se superposait aux manches et à certains gants.

Correction d'un problème dans le menu de collection rendant impossible de compléter tous les souvenirs.

Correction de divers problèmes visuels avec les poteaux de clôture de Disney Dreamlight Valley.

Résolution d'un problème sur les appareils iOS avec la quête « Wish Magic », où il était parfois impossible d'assembler les souhaits à la table d'alchimie.

Correction d'un problème sur les appareils iOS où certains ingrédients n'apparaissaient pas dans la station de cuisine ou dans l'onglet Ingrédients.

Résolution d'un problème sur les appareils iOS où il était impossible de nourrir/caresser les chevaux à l'aide de la manette.

Correction d'un bug sur les appareils iOS où l'interface utilisateur de l'inventaire apparaissait agrandie.

Correction d'un problème sur les appareils iOS et MacOS où l'invite de connexion au Game Center pouvait ne pas apparaître après avoir sélectionné le bouton « Se connecter au Game Center ».