Quelques jours seulement après avoir accueilli une salve de nouveaux contenus, Disney Dreamlight Valley se met à jour pour purifier l’expérience de ses bugs. Voici ce qui change.

Disney Dreamlight Valley a beau avoir célébré son troisième anniversaire le mois dernier, il n’a assurément rien perdu de sa magie. En effet, même après toutes ces années, Gameloft continue toujours de trouver de nouveaux moyens de faire rêver sa communauté, à grands renforts de mises à jour toutes plus féériques les unes que les autres. L’arrivée récente de « Retour au Château de la Bête », accompagnée d’une série de contenus inédits, est d’ailleurs là pour en témoigner, même si quelques ajustements sont aujourd’hui nécessaires.

Disney Dreamlight Valley se met à jour pour corriger ses bugs

Car oui, on commence maintenant à connaître la chanson : à chaque nouvelle mise à jour ses petits couacs, que les joueurs de Disney Dreamlight Valley n’ont pas hésité à faire remonter au studio afin qu’ils puissent être corrigés au plus vite. C’est d’ailleurs ce qui a permis à Gameloft de déployer un nouveau patch dès le 9 octobre dernier, destiné à corriger un certain nombre de bugs et de problèmes identifiés. Voici tous les correctifs qu’il apporte :

Correction d’un problème dans la quête « Belle, Livre et Bougie » où certaines « clés énigmatiques » ainsi que le « vieux livre » pouvaient se retrouver dans des endroits inaccessibles.

Mise à jour du texte de la quête « Guide pour mieux entretenir son château » afin d’indiquer plus clairement où trouver « Castle Softwood ».

Correction d’un problème dans la quête « Un cadeau écarlate » qui empêchait parfois d’arroser et de récolter les 12 roses.

Correction d’un problème provoquant le plantage de Disney Dreamlight Valley lors du déplacement vers le Village depuis l’Île de l’Éternité après avoir utilisé la fonctionnalité Upcycle.

Le problème faisant que le « Collier élégant de scène » se collait au cou de l’Avatar a été corrigé.

Correction d’un problème faisant que les Extraits étaient pris dans des doublons.

Correction d’un problème faisant que l’interaction permettant de modifier les effets visuels était manquante dans « Chaudron Hocus Pocus ».

Le problème entraînant le freeze de Disney Dreamlight Valley en quittant le mode Édition après avoir modifié certaines barrières a été corrigé.

Avec les remerciements du studio

« Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris le temps de nous faire part de leur commentaire » indique alors Gameloft pour l’occasion. « Vos commentaires sont essentiels pour nous aider à résoudre les problèmes importants et à continuer d’améliorer votre expérience de jeu ». Vous l’aurez compris donc : si d’autres bugs dans le genre restent présents, n’hésitez pas à contacter le studio pour l’en avertir.

Source : Gameloft