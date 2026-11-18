Disney Dreamlight Valley accueille aujourd’hui non seulement son nouveau DLC payant ajoutant les sirènes et de la piraterie, mais aussi une mise à jour gratuite pour tout le monde.
C’est le grand jour. Après avoir multiplié les rencontres enchantées et les aventures aux quatre coins de la Vallée, Disney Dreamlight Valley nous fait prendre le large. Avec The Keepsake Sea, sa nouvelle extension disponible aujourd’hui, le jeu cosy invite les joueurs à explorer les eaux et leurs profondeurs, et à renouer avec des figures emblématiques de Disney, dont Jack Sparrow et Megara. Avec l’exploration sous-marine, la transformation en sirène, de nouveaux villageois ou encore un bateau pirate entièrement personnalisable, le DLC de Disney Dreamlight Valley devrait donner un sérieux coup de frais au quotidien des joueurs. C’est sans oublier la mise à jour gratuite généreuse qui accompagne chaque lancement d’une nouvelle extension. Celle déployée ce 18 novembre 2026 apporte plusieurs correctifs et améliorations. En voici la liste.
Une nouvelle mise à jour gratuit pour l'arrivée du DLC de Disney Dreamlight Valley
Les acheteurs de l’extension The Keepsake Sea de DDV auront de quoi s’occuper aujourd’hui. Entre la personnalisation de sa forme sirène et celle de son bateau pirate, de nouvelles quêtes pour recruter Jack Sparrow, le Capitaine Crochet, Milo Thatch et Megara, de nouveaux biomes à explorer et bien plus encore, le DLC promet déjà de faire souffler un vent d’aventure sur Disney Dreamlight Valley. Mais, comme toujours, Gameloft n’oublie pas pour autant les joueurs qui ne souhaitent pas débourser un centime supplémentaire, ou pas tout de suite.
L’arrivée de The Keepsake Sea s’accompagne en effet d’une nouvelle mise à jour gratuite, déployée progressivement pour tout le monde. Si cette dernière n’apporte pas de véritables nouveautés, elle s’attaque à de nombreux problèmes notamment à la correction de soucis d’affichage et de quêtes, celles d’Oogie Boogie incluses. Voici dans le détail tout ce que change la dernière mise à jour de Disney Dreamlight Valley.
Notes de la mise à jour de Disney Dreamlight Valley du 18 novembre
Changements et correctifs gratuits, pour tout le monde
- Correction d’un problème qui pouvait faire disparaître la maison du joueur de la Vallée après un changement de style.
- Correction d’un problème qui pouvait empêcher l’apparition de la bourse Haunted Floating Festival après la résolution de l’énigme de la chasse aux fantômes.
- Si la récompense ne s’affiche pas à côté de votre avatar, elle sera désormais envoyée automatiquement dans votre boîte aux lettres de Disney Dreamlight Valley.
- Correction d’un problème qui pouvait activer involontairement la réclamation automatique en arrière-plan de la Voie des étoiles lors de la sélection d’un bouton dans une fenêtre contextuelle.
- Résolution d’un problème qui pouvait faire disparaître Dingo de la Vallée.
- Correction d’un problème qui pouvait faire disparaître l’option « Passer du temps » avec Dingo.
- Résolution d’une erreur de traduction allemande où le défi de la semaine 7 de la Voie des étoiles, « Passer du temps avec Ralph », mentionnait Daisy.
- Correction d’un problème où certains objets, comme les coffres moyens et grands et certains chemins, n’apparaissaient pas à la station de démontage.
- Résolution d’un problème où le jacuzzi rustique pouvait rester à la station d’artisanat comme demande mystère après avoir terminé sa quête de Disney Dreamlight Valley Honeyglow Woods.
- Correction d’un problème où la fenêtre des nouveaux objets pouvait recouvrir le bouton Montures.
- Mise à jour des tutoriels du Guide du jeu pour correspondre au nouveau menu des quêtes.
- Correction d’un problème qui empêchait de placer le candélabre de bal dans la maison du joueur.
- Résolution d’un problème où le menu Collection indiquait à tort que des grains de café pouvaient être trouvés dans la Prairie.
- Correction d’un problème qui empêchait de faire défiler correctement la liste des souvenirs dans le menu « Choisir un remplacement » à la manette.
- Résolution d’un problème où le collier de l’Espoir n’était pas retiré lors de la sélection d’un autre collier.
- Correction d’un problème où deux souvenirs affichés dans le menu Collection ne pouvaient pas être obtenus dans Disney Dreamlight Valley.
- Résolution d’un problème où le curseur du mode caméra libre du mode Photo déplaçait mal la caméra.
- Correction d’un problème qui empêchait de dupliquer la plupart des objets muraux en mode Édition.
- Résolution d’un problème où l’icône de loupe de l’aide aux objets restait visible au-dessus de la tête d’un villageois en mode Photo de Disney Dreamlight Valley.
- Correction d’un problème où l’orbe de souvenir de « Le contrat d'Oogie Boogie » pouvait atterrir dans un endroit inaccessible près du chaudron et de la table des ingrédients.
- Résolution d’un problème qui pouvait faire disparaître Mickey de la Vallée, bloquant la progression de « Le contrat d'Oogie Boogie » et des défis associés de la Voie des étoiles.
- Correction d’un problème qui pouvait bloquer les joueurs à l’étape « Récupérer de l’essence de peur supplémentaire » de « A Halloween Invasion ».
- Correction d’un problème où Rémy pouvait ne pas apparaître dans son restaurant pendant « Le contrat d'Oogie Boogie ».
- Résolution d’un problème où l’objet lâché par Oogie Boogie dans la quête « Rescue Mission » pouvait tomber dans une zone inaccessible.
- Correction d’un problème qui empêchait de récupérer l’essence à l’étape 10 de « A Halloween Invasion ».
- Correction d’un problème visuel où la base du phare de la Côte rocheuse apparaissait blanche au lieu de pierre grise.
- Résolution d’une incohérence visuelle où les grands encadrés de récompenses du menu Événements n’avaient pas les mêmes coins que les petits.
- Correction d’un problème visuel où la peau de l’avatar pouvait traverser le haut rose Y2K de Disney Dreamlight Valley.
- Correction d’un problème visuel où l’avatar pouvait traverser le costume du cottage enchanté de Giselle.
- Résolution d’un petit problème de texture au dos de la robe rose artisanale.
- Correction d’un problème visuel sur la forme de la cape du costume d’Anna l’aventurière.
- Correction d’un problème visuel où l’ensemble Sanguine Evening pouvait traverser l’avatar pendant le vol plané.
- Résolution d’un problème visuel où les bottes de combat de princesse pouvaient traverser les pantalons.
- Correction d’un problème où les bottes Elegant Nightmare étaient invisibles avec la grenouillère de chaton douillet.
- Résolution d’un problème sur Apple Arcade où « The Curse » pouvait rester bloquée à l’étape « Récupérer l’orbe de la Résolution sur l’île flottante » si l’orbe avait déjà été placé sur le pilier.
- Correction d’un problème sur certains appareils Apple où l’indication « appuyer longuement » de la carte utilisait la mauvaise icône.
- Résolution d’un problème sur certains appareils Apple où plusieurs éléments d’affichage étaient partiellement coupés sur iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.
- Résolution d’un problème sur certains appareils Apple où les titres « Sourcils » et « Peinture faciale » s’affichaient sur deux lignes en allemand et en portugais lors de la création de l’avatar.
- Correction d’un problème sur certains appareils Apple où l’indication « Maintenir pour remplir automatiquement » chevauchait le texte « (Sélectionner une recette) » à la station de cuisine dans plusieurs langues.
- Correction d’un problème sur certains appareils Apple où le visuel d’un objet pouvait disparaître lors de sa sélection depuis le Catalogue et de son placement en mode Groupe avec les commandes tactiles.
Nouveaux contenus du DLC The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley
- Votre voyage vers la mer des Souvenirs commence sur la Plage enchantée, où vous découvrirez une mystérieuse statue renfermant le message d’un vieil ami perdu et échoué. Pour le retrouver, vous devrez rejoindre un lointain royaume de l’autre côté de la mer…
- Vous commencerez vos aventures sous-marines en débloquant votre forme de sirène, avec de nouvelles options de personnalisation (oreilles, nageoires, bras, torses, motifs de queue et de nombreuses couleurs).
- Sous votre forme de sirène, vous pourrez toujours interagir avec les villageois et l’environnement, ce qui ouvre de nouvelles possibilités en mode Photo et pour les DreamSnaps.
- Sous forme de sirène, vous pourrez aussi nager à la surface de l’eau dans toute la Vallée et dans les zones des extensions précédentes de Disney Dreamlight Valley, et plonger dans les ondulations pour attraper des poissons instantanément.
- Au cours de votre aventure, vous visiterez trois tout nouveaux biomes insulaires aux environnements uniques. Vous y rencontrerez une foule de nouveaux personnages Disney et Pixar aventuriers, ainsi que les 4 Gardiens qui veillent sur la mer des Souvenirs. Vous devrez les tirer de leur sommeil avant de pouvoir prouver que vous avez une âme d’enfant.
- La première île que vous découvrirez est Shipwreck Shores, une version colorée de la baie de pirates typique, où vous rencontrerez Milo Thatch (Atlantide, l’empire perdu) et le capitaine Jack Sparrow (Pirates des Caraïbes).
- Après Shipwreck Shores, vous rejoindrez Candy Cove, le deuxième biome, un petit monde féerique fait de desserts glacés. Vous y rencontrerez Mégara (Hercule) et le capitaine Crochet (Peter Pan). Sans oublier un narval magique.
- Enfin, vous explorerez le Kingdom of Oublié, un lieu singulier qui s’étend au-dessus et en dessous de la mer, orné de motifs de coraux et de coquillages. Dans ce royaume oublié, vous rencontrerez Wendy (Peter Pan).
- Dans ces biomes, vous pourrez trouver et apprivoiser 3 nouveaux compagnons : les sympathiques toucans de Shipwreck Shores, les joueurs Meringuins de Candy Cove et les timides axolotls du Kingdom of Oublié.
- Chacun de ces magnifiques biomes possède aussi ses propres zones sous-marines. Sous forme de sirène, vous pourrez les explorer et les personnaliser à votre guise.
- Décorez ces zones sous-marines à différentes hauteurs grâce à des plateformes spéciales permettant de surélever ou d’abaisser les objets, pour donner plus de profondeur et de relief à vos créations.
- Les plans de décoration font leur retour, avec de nouveaux meubles imposants à restaurer au fil de votre aventure.
- C’est lors de vos explorations sous-marines que vous ferez la connaissance de Dory (Le Monde de Nemo). Ce compagnon d’aventure vous aidera à vous orienter sous l’eau et, comme les compagnons d’exception, offre ses propres récompenses. Dory vous aidera à trouver des objets dans les profondeurs et vous accompagnera dans une bulle spéciale sur la terre ferme.
- Comme dans toute grande aventure en mer, vous aurez votre propre navire : un bateau pirate enchanté, rien que ça. Au fil de votre progression, vous utiliserez sa grue pour repêcher des objets, personnaliserez sa voile et son drapeau, et pourrez emmener jusqu’à quatre villageois comme membres d’équipage !
- Le bateau pirate dispose de son propre mode Photo. Et quand vous voudrez faire une pause, descendez dans votre cabine du capitaine, entièrement décorable et personnalisable, avec accès à l’artisanat, à la cuisine et au stockage.
- Remarque importante : nous avons connaissance d’un problème lié à cette mise à jour qui peut empêcher les joueurs sur Nintendo Switch de pêcher dans les zones de Honeyglow Woods. Notre équipe travaille déjà à un correctif.