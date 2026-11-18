C’est le grand jour. Après avoir multiplié les rencontres enchantées et les aventures aux quatre coins de la Vallée, Disney Dreamlight Valley nous fait prendre le large. Avec The Keepsake Sea, sa nouvelle extension disponible aujourd’hui, le jeu cosy invite les joueurs à explorer les eaux et leurs profondeurs, et à renouer avec des figures emblématiques de Disney, dont Jack Sparrow et Megara. Avec l’exploration sous-marine, la transformation en sirène, de nouveaux villageois ou encore un bateau pirate entièrement personnalisable, le DLC de Disney Dreamlight Valley devrait donner un sérieux coup de frais au quotidien des joueurs. C’est sans oublier la mise à jour gratuite généreuse qui accompagne chaque lancement d’une nouvelle extension. Celle déployée ce 18 novembre 2026 apporte plusieurs correctifs et améliorations. En voici la liste.

Une nouvelle mise à jour gratuit pour l'arrivée du DLC de Disney Dreamlight Valley

Les acheteurs de l’extension The Keepsake Sea de DDV auront de quoi s’occuper aujourd’hui. Entre la personnalisation de sa forme sirène et celle de son bateau pirate, de nouvelles quêtes pour recruter Jack Sparrow, le Capitaine Crochet, Milo Thatch et Megara, de nouveaux biomes à explorer et bien plus encore, le DLC promet déjà de faire souffler un vent d’aventure sur Disney Dreamlight Valley. Mais, comme toujours, Gameloft n’oublie pas pour autant les joueurs qui ne souhaitent pas débourser un centime supplémentaire, ou pas tout de suite.

L’arrivée de The Keepsake Sea s’accompagne en effet d’une nouvelle mise à jour gratuite, déployée progressivement pour tout le monde. Si cette dernière n’apporte pas de véritables nouveautés, elle s’attaque à de nombreux problèmes notamment à la correction de soucis d’affichage et de quêtes, celles d’Oogie Boogie incluses. Voici dans le détail tout ce que change la dernière mise à jour de Disney Dreamlight Valley.

Notes de la mise à jour de Disney Dreamlight Valley du 18 novembre

Changements et correctifs gratuits, pour tout le monde

Correction d’un problème qui pouvait faire disparaître la maison du joueur de la Vallée après un changement de style.

Correction d’un problème qui pouvait empêcher l’apparition de la bourse Haunted Floating Festival après la résolution de l’énigme de la chasse aux fantômes.

Si la récompense ne s’affiche pas à côté de votre avatar, elle sera désormais envoyée automatiquement dans votre boîte aux lettres de Disney Dreamlight Valley.

Correction d’un problème qui pouvait activer involontairement la réclamation automatique en arrière-plan de la Voie des étoiles lors de la sélection d’un bouton dans une fenêtre contextuelle.

Résolution d’un problème qui pouvait faire disparaître Dingo de la Vallée.

Correction d’un problème qui pouvait faire disparaître l’option « Passer du temps » avec Dingo.

Résolution d’une erreur de traduction allemande où le défi de la semaine 7 de la Voie des étoiles, « Passer du temps avec Ralph », mentionnait Daisy.

Correction d’un problème où certains objets, comme les coffres moyens et grands et certains chemins, n’apparaissaient pas à la station de démontage.

Résolution d’un problème où le jacuzzi rustique pouvait rester à la station d’artisanat comme demande mystère après avoir terminé sa quête de Disney Dreamlight Valley Honeyglow Woods.

Correction d’un problème où la fenêtre des nouveaux objets pouvait recouvrir le bouton Montures.

Mise à jour des tutoriels du Guide du jeu pour correspondre au nouveau menu des quêtes.

Correction d’un problème qui empêchait de placer le candélabre de bal dans la maison du joueur.

Résolution d’un problème où le menu Collection indiquait à tort que des grains de café pouvaient être trouvés dans la Prairie.

Correction d’un problème qui empêchait de faire défiler correctement la liste des souvenirs dans le menu « Choisir un remplacement » à la manette.

Résolution d’un problème où le collier de l’Espoir n’était pas retiré lors de la sélection d’un autre collier.

Correction d’un problème où deux souvenirs affichés dans le menu Collection ne pouvaient pas être obtenus dans Disney Dreamlight Valley.

Résolution d’un problème où le curseur du mode caméra libre du mode Photo déplaçait mal la caméra.

Correction d’un problème qui empêchait de dupliquer la plupart des objets muraux en mode Édition.

Résolution d’un problème où l’icône de loupe de l’aide aux objets restait visible au-dessus de la tête d’un villageois en mode Photo de Disney Dreamlight Valley.

Correction d’un problème où l’orbe de souvenir de « Le contrat d'Oogie Boogie » pouvait atterrir dans un endroit inaccessible près du chaudron et de la table des ingrédients.

Résolution d’un problème qui pouvait faire disparaître Mickey de la Vallée, bloquant la progression de « Le contrat d'Oogie Boogie » et des défis associés de la Voie des étoiles.

Correction d’un problème qui pouvait bloquer les joueurs à l’étape « Récupérer de l’essence de peur supplémentaire » de « A Halloween Invasion ».

Correction d’un problème où Rémy pouvait ne pas apparaître dans son restaurant pendant « Le contrat d'Oogie Boogie ».

Résolution d’un problème où l’objet lâché par Oogie Boogie dans la quête « Rescue Mission » pouvait tomber dans une zone inaccessible.

Correction d’un problème qui empêchait de récupérer l’essence à l’étape 10 de « A Halloween Invasion ».

Correction d’un problème visuel où la base du phare de la Côte rocheuse apparaissait blanche au lieu de pierre grise.

Résolution d’une incohérence visuelle où les grands encadrés de récompenses du menu Événements n’avaient pas les mêmes coins que les petits.

Correction d’un problème visuel où la peau de l’avatar pouvait traverser le haut rose Y2K de Disney Dreamlight Valley.

Correction d’un problème visuel où l’avatar pouvait traverser le costume du cottage enchanté de Giselle.

Résolution d’un petit problème de texture au dos de la robe rose artisanale.

Correction d’un problème visuel sur la forme de la cape du costume d’Anna l’aventurière.

Correction d’un problème visuel où l’ensemble Sanguine Evening pouvait traverser l’avatar pendant le vol plané.

Résolution d’un problème visuel où les bottes de combat de princesse pouvaient traverser les pantalons.

Correction d’un problème où les bottes Elegant Nightmare étaient invisibles avec la grenouillère de chaton douillet.

Résolution d’un problème sur Apple Arcade où « The Curse » pouvait rester bloquée à l’étape « Récupérer l’orbe de la Résolution sur l’île flottante » si l’orbe avait déjà été placé sur le pilier.

Correction d’un problème sur certains appareils Apple où l’indication « appuyer longuement » de la carte utilisait la mauvaise icône.

Résolution d’un problème sur certains appareils Apple où plusieurs éléments d’affichage étaient partiellement coupés sur iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Résolution d’un problème sur certains appareils Apple où les titres « Sourcils » et « Peinture faciale » s’affichaient sur deux lignes en allemand et en portugais lors de la création de l’avatar.

Correction d’un problème sur certains appareils Apple où l’indication « Maintenir pour remplir automatiquement » chevauchait le texte « (Sélectionner une recette) » à la station de cuisine dans plusieurs langues.

Correction d’un problème sur certains appareils Apple où le visuel d’un objet pouvait disparaître lors de sa sélection depuis le Catalogue et de son placement en mode Groupe avec les commandes tactiles.

Nouveaux contenus du DLC The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley